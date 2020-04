Rimandata l’edizione 2020 del “Maggio Salentino”, appuntamento per il mese di settembre

Ancora non si sa quando si potrà finalmente ritornare a svolgere una vita normale, senza restrizioni, con tutti gli esercizi commerciali aperti e con una percentuale di contrarre la malattia pari a zero, fatto sta che al momento le certezze sono veramente poche e la fase 2 sembra non essere molto dissimile dalla fase che vivremo fino al 4 maggio.

A causa dell’emergenza epidemiologica, poi, tantissimi eventi probabilmente non si svolgeranno, altri sono in stand by e altri ancora sono stati rimandati ai prossimi mesi in attesa di sviluppi.

Tra quest’ultima categoria c’è anche il “Maggio Salentino”, annuale appuntamento con la cultura del Salento, che quest’anno festeggia il settimo anno di vita.

Con una nota stampa Celestass l’Associazione per il Paesaggio e i centri storici del Salento, che organizza l’iniziativa il rinvio dell’evento.

“Vista l’impossibilità di svolgimento di manifestazioni pubbliche – si legge nel comunicato – l’edizione 2020 del ‘Maggio Salentino’ è stata rimandata. Nella convinzione dell’importanza della Cultura per la ripresa della vita pubblica e sociale al termine dell’emergenza, stiamo riprogrammando un ricco calendario di eventi e manifestazioni che si svolgeranno, con tutte le misure di sicurezza che verranno stabilite, per il mese di settembre.

Il calendario, già pronto grazie alla collaborazione di tante associazioni culturali, prevede incontri culturali, visite guidate di carattere storico artistico, archeologico e paesaggistico, appuntamenti musicali che coinvolgeranno i territori delle tre province che costituiscono il Salento, Lecce, Brindisi e Taranto”.