“Le notizie e la realtà: informati e disorientati”, Roberto Inciocchi ospite delle rassegna “Ti Racconto a Capo”

Dopo l’inaugurazione con l’inviato di guerra Fausto Biloslavo, la quattordicesima edizione della rassegna “Ti Racconto a Capo”, organizzata dall’associazione Idee a Sud Est, prosegue il calendario di appuntamenti mercoledì 17 luglio alle 20:30 con Roberto Inciocchi.

Il giornalista e conduttore della trasmissione Agorà in onda su Rai3, parteciperà all’incontro intitolato “Le notizie e la realtà: informati e disorientati”, fornendo la propria chiave di lettura su un terreno sensibile ed altamente scivoloso quale è quello dell’informazione nel contesto globale, alla prova delle fake news e dell’uso a volte distorto dell’intelligenza artificiale.

L’appuntamento sarà animato dalle domande di Lucia Bleve, Sara Chiarello e Vittoria Riso, tre vivaci giovani corsanesi con percorsi e visioni differenti.

Roberto Inciocchi è un giornalista di lungo corso, con esperienze in radio prima ancora che nelle TV nazionali. Per oltre un ventennio anni ha condotto i tg serali di Sky, ha curato e condotto Sky Tg24 Mattina e Start. Tiene corsi di comunicazione ed etica dell’informazione, oltre che aver curato master, corsi e incontri presso l’Università Lum, la Scuola Normale di Pisa, la Link University e la Scuola di Polizia Tributaria della Guardi di Finanza. Ha scritto libri e girato documentari sulle tradizioni popolari italiane.

Il programma di “Ti Racconto a Capo”, quest’anno dedicato a Franz Kafka, del quale ricorrono i 100 anni dalla morte, proseguirà Mercoledì 24 luglio con il neurochirurgo Antonio Montinaro, che presenterà l’autobiografia “Io, neurochirurgo” in un dialogo con il ginecologo-oncologo Luigi Pedone Anchora, corsanese recentemente premiato come miglior giovane ricercatore italiano nel proprio settore scientifico.

“Giungere alla quattordicesima edizione riuscendo non solo a dare continuità al progetto, ma anche a fornire nuove prospettive ed energie è un traguardo di non poco conto – dichiara Luciano De Francesco, Vicepresidente dell’associazione – In questa chiave l’edizione 2024 si caratterizza per un approfondimento sulla tragica attualità internazionale senza dimenticare altre esigenze ed ulteriori prospettive”.

“La caratura del progetto Ti racconto a Capo è confermata non solo dalla sua longevità – afferma il Presidente dell’associazione Idee a Sud Est, Carlo Ciardo – ma soprattutto dall’alto profilo umano e professionale degli ospiti che continuano ad arricchire un programma scandito da temi di estrema delicatezza. Questo quadro di incontri a tinte vivaci è il frutto dell’attivismo dei volontari che animano l’organizzazione di ogni appuntamento e rappresenta la cartina tornasole di una voglia di fare cristallina e una volontà rinnovata di cogliere le dinamiche si una società che cambia”.