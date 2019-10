Cala il sipario sulla “Settimana della cultura del mare”, appuntamento con Elio Pindinelli

“Tecniche ed attrezzi di pesca nel Circondario Marittimo di Gallipoli” è questo il titolo del volume dello storico e scrittore gallipolino Elio Pindinelli che sarà presentato domani, sabato 26 ottobre alle ore 19.00, nella Biblioteca Comunale di via Sant’Angelo a Gallipoli.

L’evento rappresenta l’ultimo degli incontri, che possono definirsi “fuori cartellone”, dell’ottava edizione della “Settimana della cultura del mare” organizzata dall’associazione “Puglia & Mare” e dal Comune di Gallipoli.

Il programma

L’incontro sarà introdotto dal sindaco di Gallipoli Stefano Minerva. L’autore dialogherà del suo lavoro con il docente universitario, giornalista e scrittore Nicolò Carnimeo.

Il volume di Pindinelli

Il volume, pubblicato nella collana “Fonti e documenti” della Società Storica di Terra d’Otranto, si articola in tre parti: innanzitutto, riproduce L’Album degli attrezzi di pesca e il relativo Catalogo realizzati nel 1911 dal comandante del Circondario marittimo gallipolino Cesare Giacomelli, il cui originale è tanto raro, quanto può esserlo una pubblicazione edita originariamente con il sistema decalcografico ad alcol che consentiva tirature di una decina di copie.

La seconda parte è una ristampa del “Dizionario peschereccio salentino” elaborato tra il 1943 e il 1947 dal compianto storico e demologo Ettore Vernole. Questi, non si limitò ad indicare in lingua italiana, in dialetto e nella denominazione scientifica i nomi di pesci ed attrezzi nonché di riferimenti meteo marini o geografici e d’altro genere utilizzati dai pescatori, ma integrò il tutto con motti, proverbi e note gastronomiche; pregevoli, inoltre, le illustrazioni dei pesci.

Infine, Pindinelli pubblica un saggio sulla tonnara di Gallipoli scritto da lui una decina di anni addietro per una miscellanea in onore di un amico, curata da un docente emerito dell’Università di Napoli, pubblicato invece in edizioni monografiche e attribuito ad autori diversi.

Al termine dell’incontro in Biblioteca, l’autore donerà il volume ai presenti.