La magia torna a Veglie: la XXXI Settimana dello Sport, Spettacolo e Cultura è pronta a conquistare il pubblico!

Dal 18 al 20 luglio, Piazza Enzo Ferrari a Veglie si illuminerà di emozioni, risate e puro divertimento con la XXXI edizione della Settimana dello Sport, Spettacolo e Cultura. Un evento imperdibile ideato da Pompilio Rollo, in collaborazione con MediterraneaMente APS e con il patrocinio del Comune di Veglie, che per ben trentun anni ha saputo conquistare il cuore del Salento.

Un programma ricco e variegato per tutti i gusti

Giovedì 18 luglio si apre con il benvenuto della Sindaca Mariarosaria De Bartolomeo e la presentazione del libro “Destini” di Clio Evans e Lele Spedicato, con ospiti d’eccezione Andrea Scardicchio, Stefano Rossi e Massimiliano Carducci. Seguirà la presentazione dell’opera audiovisiva “Borders” di Francesco Arnesano e la comicità degli Improvvisamente.

Venerdì 19 luglio ci sarà la premiazione delle “Eccellenze vegliesi” con il “Premio Sarmi 2024“. Risate assicurate con “I Malfattori” e la straordinaria esibizione di Melissa Agliottone, vincitrice di “The Voice Kids 2023”.

Sabato 20 luglio gran finale con la Corrida condotta da Piero Ciakky e Federica Dell’Anna, la premiazione delle “Stelle Vegliesi al Merito Sportivo” e l’esibizione dei campioni di Latin Show e Latin Style Aurelia Peluso e Francesco Erroi.

Ogni sera estrazione di una poltroncina Mister Vetrano e tanta musica con i Vocal Synergy.

“Questa è una manifestazione sentita e molto apprezzata in tutto il Salento, un evento atteso e condiviso con la cittadinanza, che si presenta interessante per i contenuti e per le emozioni che ogni anno riesce a trasmettere”, afferma Cosimo Damiano Arnesano, Presidente MediterraneaMente APS.

Emozioni, divertimento e tanto altro ancora, insomma la Settimana dello Sport, Spettacolo e Cultura di Veglie è un’esperienza da non perdere!