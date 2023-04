Il Liceo “Docet” compie vent’anni, a Casarano un dibattito sulle opere di Giovanni Verga

Grande festa a Casarano per il ventennale di fondazione del Liceo Docet, l’istituto che da tempo si occupa di didattica innovativa e sperimentale.

Nato nel 2003, con il tempo è diventato un punto di eccellenza per la formazione di studenti e docenti e, dal 2016, è l’ente gestore della storia scuola paritaria “S. Giovanni Elemosiniere” di Casarano. Tra i tanti riconoscimenti e attestati di stima, il 17 settembre 2010 ha ricevuto il premio “Condocet-Aron” dal Parlamento della comunità francese del Belgio.

La Scuola ha all’attivo, oltre a protocolli d’intesa con diversi Atenei, primo tra tutti l’Università’ del Salento, quarantacinque convenzioni con scuole pubbliche sul territorio locale e nazionale, le quali per l’ampliamento dell’offerta formativa ed i rapporti proficui con il territorio.

Proficui e lunghi sono stati i rapporti culturali con il Liceo “G. C. Vanini di Casarano”, con il quale sono stati realizzati tantissimi progetti: dalla formazione nelle sedi dell’Unione Europea di Bruxelles e le iniziative sui diritti umani con Nabil dei Radiodervish, al concerto con il coro dell’Università del Salento.

Sono in vigore collaborazioni con-il Liceo Classico “Cairoli” di Pavia e molti istituti comprensivi, primi tra tutti l’IC “G. Galilei” di Casarano, l’IC di Via Manzoni di Maglie, l’IC “G. Pascoli” di Tricase.

Tra gli istituti tecnici in convenzione, si contano numerose collaborazioni e progetti con l’ITS “De Viti De Marco” e l’Istituto Industriale di Casarano.

Il Liceo Docet, sempre in simbiosi con la scuola pubblica, ha sviluppato e sostenuto buone pratiche ed innovazioni didattiche ambite e riconosciute sul territorio nazionale. Il Metodo Ruggiero, in particolare, ha rivoluzionato lo studio e l’apprendimento delle materie letterarie classiche e, nello specifico, del greco e latino. Monitorato da un comitato scientifico dell’Università del Salento, questo modello di didattica innovativa è stato sperimentato nel Liceo Classico “Rita Levi Montalcini di Casarano”, con il quale l’ente opera in convenzione sin dall’anno della sua fondazione.

Infine, l’Istituto è centro di preparazione Cambridge, sede d’esame Plida, certificazione di Italiano L2 per stranieri, centro di preparazione Dele, Delf e Goethe. All’ente d’istruzione afferisce il dipartimento di Lingua Cinese per l’esame HsK dell’istituto Confucio, ed il Centro di Didattica delle Lingue Classiche Nea Agoghe’ sede del Metodo Ruggiero.

L’evento per il ventennale

In occasione del ventesimo anniversario di fondazione, venerdì 28 aprile 2023 alle ore 18.30, presso l’auditorium “Gino Pisanò” di Casarano, in Via Parente, sarà presentato il libro “Giovanni Verga cent’anni dopo”, curato da Fabio D’Astore, Presidente della Società Dante Alighieri-Comitato di Casarano, con il quale vengono realizzati progetti ed eventi culturali di risonanza nazionale.

I festeggiamenti del ventennale, infatti, sono l’occasione per il Liceo Docet e la Società “Dante Alighieri” – Comitato di Casarano di presentare gli atti del convegno sullo scrittore siciliano che si è svolto a Casarano il 12 ottobre scorso, e che sono contenuti del volume.

Il programma

Dopo i saluti del Magnifico Rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice, della Dirigente Lucia Saracino, del Sindaco di Casarano Ottavio De Nuzzo e dell’Assessore alla Cultura Emanuele Legittimo, si passerà alla presentazione del volume sugli atti.

Ad intervenire saranno: il direttore della Collana “Contemporanea” Antonio Lucio Giannone, ed i professori dell’Università del Salento Marcello Aprile ed Andrea Sardicchio. Gli interventi musicali sono a cura del “Trio Santa Cecilia”.

Successivamente si passerà alla lettura e drammatizzazione di alcuni passi dei “Malavoglia” a cura di Giampiero Ruggiero, ed interpretati dai liceali di “Nea Agoghé”. La Regia è di Marco Antonio Romano. Le conclusioni sono affidate al Rettore Fabio Pollice.