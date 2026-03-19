Agricoltura e Turismo, Bluesea Formazione lancia i nuovi corsi a Magliano e Galatone

Bluesea Formazione, leader nella formazione agricola e nella progettazione di percorsi finanziati a livello regionale e ministeriale, annuncia un’importante novità per il territorio salentino. Per rispondere a un mercato del lavoro sempre più esigente e alla crescente voglia di specializzazione, l’ente dà il via a una nuova serie di corsi autofinanziati nei settori strategici dell’agricoltura e del turismo.

L’iniziativa nasce dall’analisi dei trend attuali: la valorizzazione delle risorse locali e il ritorno alla terra non sono più solo una tendenza, ma una solida realtà economica. Nonostante il costante impegno nei progetti finanziati, Bluesea Formazione ha registrato un incremento significativo di richieste da parte di utenti pronti a investire direttamente nel proprio futuro professionale per acquisire competenze concrete.

“Il nostro obiettivo è offrire strumenti immediatamente spendibili. Il mercato oggi chiede professionisti capaci di gestire le complessità del settore primario e dell’accoglienza rurale con una preparazione certificata”, fanno sapere dall’ente

L’offerta formativa in partenza

I nuovi percorsi sono stati strutturati per garantire flessibilità, alternando lezioni online ad attività pratiche:

I.A.P. – Imprenditore Agricolo Professionale: 150 ore interamente online, essenziale per l’accesso ai benefici di legge e ai bandi agricoli.

Manutentore del Verde: 180 ore (60 online + attività in presenza ed esame finale) per chi vuole operare professionalmente nel giardinaggio e nella cura del paesaggio.

Responsabile di Agriturismo: 140 ore (45 online + esame finale) per gestire con successo l’accoglienza in ambito rurale.

Operatore Didattico in Masseria: 140 ore (50 online + esame finale) per trasformare l’azienda agricola in un luogo di apprendimento.

Patentino Fitosanitario: Percorsi specifici per il Primo rilascio (20 ore online) e il Rinnovo (12/15 ore online).

Con sedi a Magliano (frazione di Carmiano) e Galatone, Bluesea Formazione si conferma il punto di riferimento per chi cerca una crescita professionale seria, accessibile e orientata allo sviluppo dell’economia locale.

Contatti e Iscrizioni Per informazioni dettagliate e per riservare il proprio posto, è possibile contattare la segreteria all’indirizzo: [email protected]