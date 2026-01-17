Al via a Tricase il futuro della Marina Mercantile: si inaugura il Corso per Ufficiali di Macchine e Coperta

Lunedì 19 gennaio, alle ore 10.00, l’Aula Magna dell’I.I.S.S. “Don Tonino Bello” di Tricase si trasformerà nel ponte di comando di una nuova avventura formativa. Con il claim “Costruiamo oggi le rotte del domani”, verrà presentato ufficialmente il Corso Triennale per Ufficiale di Macchine e Coperta, un’iniziativa che segna una svolta strategica per l’istruzione tecnica superiore nel Salento.

Un’opportunità d’eccellenza per il territorio

Il corso nasce con l’obiettivo di formare figure professionali ad alta specializzazione, capaci di assumere ruoli di responsabilità all’interno della Marina Mercantile. In un territorio dalla storica vocazione marittima, questa iniziativa rappresenta una risposta concreta alla domanda di competenze qualificate proveniente dal settore dello shipping internazionale.

Il percorso ammette per il primo anno 25 studenti, diplomati presso gli Istituti Nautici o diplomati di altri indirizzi che abbiano completato il corso di allineamento. Il piano di studi si articola su 3 anni, unendo teoria e pratica:

– 1.550 ore di formazione a terra.

– 12 mesi di imbarco effettivo, per vivere sul campo le sfide della navigazione.

Le figure professionali: Coperta e Macchine

Il corso si divide in due specializzazioni fondamentali per l’operatività navale:

Ufficiale di Coperta: il “regista” della navigazione. Si occupa della pianificazione delle rotte, della gestione del carico e delle manovre di sicurezza. Una carriera di prestigio che trova sbocchi sia nelle navi mercantili che nella nautica da diporto di alto livello.

Ufficiale di Macchine: il cuore pulsante della nave. Responsabile della gestione e manutenzione di impianti e apparati complessi, garantisce l’efficienza e la sicurezza dei sistemi di propulsione e dei servizi di bordo.

Gli interventi all’inaugurazione

L’evento di lunedì vedrà la partecipazione dei principali promotori del progetto, figure chiave che hanno reso possibile questa sinergia tra Puglia e Sicilia:

Prof. Ing. Antonio Ficarella, Presidente dell’ITS Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio.

Prof.ssa AnnaLena Manca, Dirigente Scolastica dell’I.I.S.S. “Don Tonino Bello” di Tricase/Alessano.

Prof.ssa Brigida Morsellino, Dirigente Scolastica del Politecnico del Mare di Catania, Direttore Generale dell’ITS Academy Fondazione Mobilità Sostenibile e Logistica della Sicilia e Direttrice del Corso.

“Unire l’istruzione tecnica superiore alla vocazione marittima significa dare ai nostri giovani le chiavi per una carriera internazionale,” commentano gli organizzatori.