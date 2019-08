La Kiss omaggia la Palinuro a Otranto. Gli studenti del nautico del Don Tonino Bello salutano gli Allievi Marescialli

La ‘Palinuro’ sta facendo bella mostra di sé in questi giorni nel Porto di Otranto. La nave scuola della Marina Militare fino al 30 agosto resterà ancorata sul molo della città idruntina e sono in tanti che, appassionati o meno della tradizione velica, rispettando il calendario degli orari di visita, stanno salendo a bordo per conoscere la vita degli aspiranti allievi marescialli che la abitano.

Ad omaggiare la meravigliosa imbarcazione anche gli studenti dell’indirizzo nautico del Don Tonino Bello che, a bordo della Kiss, sono partiti da Tricase Porto per raggiungere la Città dei Martiri.

La barca da regata velica è stata sequestrata alle mafie dalla Procura della Repubblica di Lecce e affidata all’istituto di Tricase, guidato dalla dirigente scolastica AnnaLena Manca, per consentire agli studenti dell’indirizzo trasporto e logistica – conduzione di mezzo navale di fare esperienze in mare.

Se prima trafficava esseri umani, adesso la Kiss è diventata il simbolo della legalità, l’emblema dei giovani che vogliono riscattarsi acquisendo competenze da investire nel mondo del lavoro.

Lo stupendo veliero nel porto di Otranto, come detto, è abitato dagli Allievi Marescialli che a bordo stanno consolidando il senso di responsabilità e stimolando lo spirito di iniziativa nel superamento delle difficoltà tipiche della vita di mare. Per loro è una vera e propria occasione per rafforzare lo spirito di corpo e il senso di appartenenza che devono avere i ‘professionisti del mare’.

Un bell’incontro per i giovani studenti dell’istituto superiore salentino!

(la foto della Palinuro in copertina è di Ivan Giannone)