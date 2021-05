Basket in carrozzina, sabato semifinale dei Playoff di B. Lupiae Team Salento impegnata nel derby con il Bari

Sull’asse dei playoff di Serie B oltre al calcio – con la semifinale di ritorno che questa sera vedrà il Lecce impegnato con il Venezia – si inserisce il basket in carrozzina con la Lupiae Team Salento.

Sabato 22 maggio, infatti, il roster leccese affronterà in casa il Bari, al “PalaVentura” di piazza Palio, in gara secca ad eliminazione diretta. Un match, in programma alle ore 18:00, che sarà trasmetto in diretta sulla pagina Facebook: Asdlupiaeteamsalento.

Un derby, anzi IL DERBY con una posta in palio altissima in quanto chi vincerà l’attesa sfida andrà a far compagnia alle altre cinque finaliste.

In totale, quindi, nell’ultimo atto del campionato di basket in carrozzina, in programma nel fine settimana del 29 e 30 maggio, ci saranno sei squadre e due posti in palio per la Serie A.

Uno scenario che per la Lupiae Team Salento sarà di ulteriore stimolo per dare il massimo in quanto Lecce e Firenze sono state scelte dalla Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina) come sedi finaliste. Il regolamento, infatti, prevede che tre squadre si giocheranno il posto in Serie A nella culla del Rinascimento e altre tre squadre nella città barocca.

“Ora tocca a noi – dichiara il coach giocatore Andrea Calò. Per un intero anno abbiamo inseguito questo obiettivo, ora è a portata di canestro. Un match che sarà senz’altro combattuto fino alla fine e pertanto ancor più bello per le ambizioni di entrambe le squadre. Il tutto – conclude Calò – arricchito dal fascino del derby che andrà ad elevare ulteriormente lo spettacolo di questa disciplina sportiva sempre più amata dal pubblico”.