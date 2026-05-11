Otranto capitale del mare, successo per il Gran Premio di Puglia di Moto d’Acqua 2026

Il mare del Salento si è tinto di adrenalina e passione dall’8 al 10 maggio 2026. La baia del porto di Otranto ha ospitato con un successo travolgente la seconda tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua e la quinta edizione del Gran Premio di Puglia.

L’evento, organizzato dall’ASD Hardwave sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica, ha confermato il prestigio della tappa idruntina, attirando 102 piloti di caratura nazionale e internazionale e un folto pubblico composto da residenti e numerosi turisti stranieri.

La manifestazione ha goduto del patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e del Comune di Otranto. Le acque cristalline dell’Adriatico sono state il teatro di sfide mozzafiato nelle cinque discipline ufficiali: Ski, Runabout, Free Style, Endurance e Giovanile.

“Il territorio salentino si è dimostrato ancora una volta all’altezza di competizioni di livello internazionale,” hanno dichiarato Milena Maggio (delegata regionale FIM) e Giuseppe Risolo (presidente ASD Hardwave). “I piloti hanno apprezzato non solo il circuito tecnico, ma anche la straordinaria accoglienza e bellezza di Otranto.”

Le premiazioni, svoltesi alla presenza del vicepresidente della Regione Puglia Cristian Casili, del presidente del Coni Puglia Angelo Giliberti e del sindaco di Otranto Francesco Bruni, hanno celebrato i campioni di questa tappa:

Categoria Runabout e Ski

Runabout F1: Trionfo di Manuel Reggiani.

Runabout F2: Vittoria per Stefano Castronovo.

Runabout F4: Arianna Urlo (Open) e Nicole Cadei (Femminile).

Ski F1: Primo posto per Andreas Reiter.

Ski F2: Alessio Ascione (autore di una doppietta con la Spark Giovanile).

Freestyle ed Endurance

Freestyle: Il fuoriclasse Roberto Mariani si conferma leader.

Endurance F1: Oro per Davide Di Maio.

Endurance Veteran: Vittoria di Ezio Lucchese.

Grande attenzione per le nuove leve, con le vittorie di Francesco Mariani (Ski 12-14) e Massimo Pietro Cannizzo(Ski 15-18). Nelle categorie Spark, successi per Paolo Tartarini e nuovamente Alessio Ascione.

Il Presidente della FIM, Giorgio Viscione, ha sottolineato l’importanza dell’evento per il futuro del settore: “Da momenti come questi nasce il futuro della Motonautica. Puntiamo sui giovani e sulla valorizzazione dei territori. Grazie a Giuseppe Risolo e all’ASD Hardwave per l’organizzazione impeccabile.”

L’evento di Otranto si chiude con un bilancio estremamente positivo, consolidando il legame tra grande sport e promozione turistica per tutto il territorio salentino.