Ginnastica ritmica, trionfo per il Cui Lecce alle finali nazionali di Lignano Sabbiadoro

Si chiudono con risultati di assoluto prestigio le Finali Nazionali di Ginnastica Ritmica Csi andate in scena a Lignano Sabbiadoro. L’appuntamento ha visto il Csi Lecce protagonista assoluto con una partecipazione numerosa, qualificata e altamente competitiva.

Le società del territorio hanno portato in pedana talento, preparazione tecnica e spirito associativo, confermando come la ginnastica ritmica rappresenti oggi uno dei settori più vitali e dinamici dell’attività sportiva provinciale. Una presenza significativa che ha raccolto importanti successi grazie al lavoro quotidiano di società sportive, tecnici, famiglie e dirigenti.

Il movimento salentino ha brillato in Friuli Venezia Giulia grazie alle prestazioni eccellenti di tre associazioni del territorio:

Dreams Academy ASD (19 ginnaste in gara)

Medaglia d’oro: Coppia composta da Chiara Meneleo ed Emma Stefanelli (I categoria Medium).

New Age ASD (14 ginnaste in gara)

La società ha dominato la scena grazie alla straordinaria prova di Jennifer Rizzo, capace di conquistare un prestigioso tris d’oro:

Oro al nastro

Oro alle clavette

Oro all’assoluto Master Advanced Si sono distinte per l’elevato profilo tecnico anche le atlete Jeanne Pascarelli e Giorgia Mancino.

Sport Mania ASD (10 ginnaste in gara)

Oro individuale: Allison Moscatello (Allieve Special).

Oro di coppia: Allison Moscatello e Greta Fedele (I categoria Special).

“La ginnastica ritmica rappresenta oggi una delle espressioni più significative della proposta educativa del nostro comitato. Questi risultati sono il frutto di un lavoro serio, appassionato e condiviso che coinvolge società, tecnici e famiglie. A Lignano abbiamo visto non soltanto medaglie, ma un movimento capace di educare, includere e costruire opportunità di crescita autentica per tante giovani atlete”, ha affermato il Presidente Provinciale del CsiLecce Sabina Tondo

Sulla stessa lunghezza d’onda il Responsabile provinciale Csi Lecce della Ginnastica Ritmica Serena Caracuta: “Le finali nazionali hanno restituito il valore del percorso costruito durante l’intera stagione. Le nostre ginnaste hanno affrontato la pedana con maturità, tecnica e consapevolezza, dimostrando che il lavoro svolto nelle palestre del territorio sta producendo risultati importanti. Oltre ai podi, ciò che ci rende orgogliose è vedere crescere un movimento sempre più competente, motivato e capace di guardare al futuro”.