Progetto Danza Veglie trionfa alle Finali Nazionali CSI, pioggia di premi a Campi Bisenzio

Il palcoscenico delle Finali Nazionali del concorso di Danza CSI, tenutosi il 9 e 10 maggio a Campi Bisenzio, si è tinto dei colori del Salento. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Progetto Danza di Veglie, guidata dalla direttrice Giuliana Perrone, ha trasformato la competizione in un vero e proprio trionfo collettivo, confermando l’eccellenza della scuola sita in via Bolzano 12.

Dopo il brillante superamento delle fasi regionali a Lecce lo scorso marzo, le ballerine vegliesi hanno convinto la giuria nazionale con performance di altissimo livello tecnico ed emotivo.

Il gruppo allieve del corso avanzato ha sbaragliato la concorrenza nella categoria Gruppo Modern Senior. Con la coreografia “Territory”, firmata da Piero Rubino, le atlete Alessandra e Beatrice Alemanno, Giulia Aprile, Francesca Capoccia, Eleonora De Caro, Giada Gallo, Cristiana Greco, Irene Greco, Martina Massa, Giada Mazzarelli, Lara Musco, Eleonora Papa, Rachele Stifanelli e Desirè Tondo hanno conquistato il 1° posto.

Successo bissato dal terzo corso, che ha ottenuto la medaglia d’oro nella categoria Gruppo Contemporaneo Children. Le giovani promesse Rachele De Pascalis, Anna Frisenda, Alyssa Mello, Aida Persano, Aurora Petrelli, Martina Posi, Gina Sabetta, Giulia Tempesta e Giorgia Vetrano hanno incantato con “Pure White”, coreografia curata da Doriana Epicoco.

Anche i solisti hanno lasciato il segno, Beatrice Alemanno (16 anni) si è classificata al 3° posto nell’assolo Modern Senior con “My perception of love”. Per lei, anche una prestigiosa borsa di studio per Baridanza 2027. Alyssa Mello (12 anni), ha conquistato il 2° posto nell’assolo Contemporaneo Children con “You be faun”. La giovanissima ha collezionato ben due riconoscimenti: la borsa di studio per Abruzzo on stage (assegnata da Sabatino D’Eustacchio) e l’esclusiva borsa di studio “This is me” per Baridanza 2026.

L’intera scuola ha inoltre ricevuto una borsa di studio collettiva per il Chiavari Summer Dance Festival, a testimonianza della qualità omogenea di tutto l’organico. Menzioni speciali per Giulia Aprile e Gina Sabetta, che hanno dimostrato grande maturità artistica nelle loro esibizioni soliste.

Giuliana Perrone, direttrice e Responsabile Commissione Danza CSI Lecce, ha espresso profonda commozione: «Sono immensamente orgogliosa dell’impegno e della passione che le mie allieve hanno portato sul palco. Queste vittorie sono il risultato di sacrifici e disciplina».

Soddisfazione condivisa da Sabina Tondo, Presidente Provinciale CSI Lecce, che ha sottolineato come la danza sia un linguaggio universale che unisce il territorio, e da Marco Calogiuri, Vice Presidente Nazionale CSI: «Il successo delle atlete salentine dà lustro a tutto il comitato e conferma la bontà del progetto CSI, capace di coniugare qualità tecnica e valori sani dello sport».