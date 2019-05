Due salentine sul tetto d’Italia, sorelle di Castrignano de’ Greci campionesse nazionali di karate

C’è un Salento che eccelle non solamente nel calcio con, in primis, la promozione del Lecce nel Massimo Torneo, ma anche con la vittoria delle Coppa Italia di Promozione Pugliese da parte della Deghi con conseguente successo nei Play Off che farà sì che la compagine nel prossimo torneo disputerà il Campionato di Eccellenza Pugliese, o che dire del salto di categoria del Casarano Calcio che ha dominato il Campionato di Eccellenza Pugliese e ha guadagnato sul campo il Campionato Nazionale Dilettanti.

C’è un Salento che si distingue non solo nel calcio, dicevamo, ma anche in altri sport. Anzi, in questo caso, continua a distinguersi.

Due sorelle, Irene e Roberta Nuzzo, originarie di Castrignano de’ Greci, sono salite sugli scudi nel corso della settima edizione del Campionato Nazionale Master di kata (FIJLKAM, federazione olimpica riconosciuta dal CONI), svoltasi in questo weekend a Quiliano in provincia di Savona.

Le atlete, che si allenano rispettivamente a Lecce e Milano, si sono scontrate con atlete di alto profilo tecnico, in una manifestazione sportiva alla quale hanno preso parte oltre 230 i partecipanti provenienti da ogni parte di Italia.

Irene, ha eseguito splendide prove superato le avversarie con un punteggio netto nella categoria Master A, +35 anni, aggiudicandosi nuovamente il titolo di Campione Nazionale di questa categoria.

Roberta, facendosi strada nella sua categoria e approdata in finale contra una temibile avversaria ligure. L’esecuzione della prova dell’atleta salentina ha convinto ad unanimità gli arbitri che hanno alzato la bandiera a sua favore, fregiandosi e confermando per il secondo anno consecutivo del titolo di Campione Nazionale Master B +45.