Posto l’ultimo tAssello, A Lecce si è scrittA AncorA lA storiaA

Il conto alla rovescia è partito subito dopo il fischio finale della sfortunata gara contro il Padova ma, con l’avvicinarsi dell’appuntamento, la febbre per la partita che questo pomeriggio ha visto capitan Mancosu e compagni opposti alla Spezia è via via cresciuta con il trascorrere dei giorni. Una gara, che come ha detto ieri mister Fabio Liverani in conferenza stampa, ha rappresentato un ultimo tassello per scrivere la storia. .

In città si è respirata aria di attesa ma, a dire il vero, forse anche a causa della scaramanzia, se ne è parlato sì e tanto anche, ma non la si è esternata come accaduto altre volte, quando, balconi e vetrine dei negozi della città, sono stati abbelliti con i vessilli giallorossi.

A ogni modo, oggi il “Via del Mare” è stato un catino incandescente. Erano 30mila, infatti, a sedere sugli spalti e, dopo la prima prevendita andata esaurita in un paio di giorni con lunghe code presso le rivendite, anche i 3.026 biglietti supplentari di Curva Sud, sono stati acquistati, polverizzati, alla velocità della luce.

In occasione della sfida contro i ragazzi di Marino, il tecnico romano ha potuto contare su tutti gli uomini, compreso il rientrante Calderoni e l’unico dubbio per quel che concerne lo schieramento iniziale è stato quello tra Tabanelli e Majer, con “Sangue Blu” uscito vincitore dal ballottaggio. per il resto la formazione è quella vista la maggior parte delle volte in questo campionato.

La formazione iniziale

I giallorossi si sono schierati quindi, con il consueto 4-3-1-2 con Vigorito tra i pali; difesa composta da Venuti, Lucioni, Meccariello e Calderoni; Petriccione, Tachtsidis e Majer in mediana; Mancosu a sostegno del Tandem d’attacco La Mantia-Falco.

Il primo tempo

I giallorossi partono contratti, è lo Spezia che all’inizio fa la partita, tant’è che nei primi tre minuti mette in apprensione la difesa collezionando due corner. Al sesto il tiro di Falco viene rimpallato da un difensore spezzino e deviato in corner. Sulla battuta del calcio d’angolo il colpo di testa di Meccariello termina a lato.

Petriccione la sblocca

Al nono arriva il vantaggio giallorosso. Falco prensde palla sulla trequarti e passa a Venuti, l’esterno di difesa la restitruisce al talentino di Pulsano che, una volta all’interno dell’area, crossa rasoterra all’insegna di Petriccione che, con un piatto di destro, deposita alle spalle di Lamanna.

Al 18mo il tiro di Maggiore dopo la deviazione di Manocosu termina alto e sulla battuta del corner il piatto al volo di Da Cruz finisce a lato di poco. Al 20mo la botta dal limite di viene deviata in corner da Vigorito. Al 21mo Spezia sfortunatissimo, Galabinov tira dall’interno dell’area, Vigorito para, ma la sfera lo supera e va a infrangersi sulla traversa, la palla danza pericolosamente sulla linea di porta e alla fine con una rovesciata Venuti la manda fuori dall’area. Al 25mo il collo pieno dal limite di Majer va fuori di poco.

Il bomber c’è sempre!!!

Al 27mo i salentini raddoppiano. Ancora uno scambio Falco-Venuti-Falco, il numero 20 giallorosso anche questa volta mantiene la freddezza e con un cross con il contagiri serve La Mantia che con un preciso colpo di testa insacca per la seconda volta.

Al 34mo Petriccione anticipa di testa Gyasi prima che possa depositare in rete. Al 39mo il tiro di Da Cruz finisce alta.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue della prima frazione.

Dopo appena 32 secondi di gioco il rasoterra da fuori di Falco viene abbrancato in presa da Lamanna. Al 14mo giallorossi vicini al terzo gol. Cross di falco e piatto al volo di Majer su cui si oppone l’estremo difensore dei liguri. Al 25mo il rasoterra dal limite di Da Cruz viene parato da Vigorito. Al 28mo il colpo di testa di La Mantia su cross del solito falco termina alto. Al 29mo primo cambio per il Lecce. Fuori un esausto La Mantia e dentro Palombi. Al 35mo secondo cambio per Liverani., con Tabanelli che prende il posto di Majer.

Lo Spezia accorcia le distanze

Al 38mo arriva il gol della compagine ligure. Calcio d’angolo per la compagine ligure, il tiro è tesissimo, sulla sfera si avventa Capradossi il cui tiro viene sì parato da Vigorito, ma non trattenuto con la sfera che termina in gol.

Al 42mo ultimo cambio per i giallorossi, fuori Falco e rientro in campo tra gli applausi per Manuel Scavone (leggi QUI le pagelle).

E’ stata una sofferenza fino all’ultimo secondo, ma alla fine il risultato è stato portato a casa e quanto auspicato da Liverani si è realizzato. I giallorossi battono lo Spezia e dopo più di un lustro tornano nel massimo torneo. Non c’è altro da dire che fare i complimenti a tutti questi ragazzi e al loro allenatore che hanno restituito a una città un posto di cui si sentiva la mancanza da troppo tempo.

Tabellini

U.S. Lecce: Vigorito, Petriccione, Tachtsidis, Mancosu, Meccariello, La Mantia (29 st Palombi), Falco (42 st Scavone), Venuti, Lucioni, Calderoni, Majer (35 st Tabanelli). A disp: Bleve, Riccardi, Cosenza, Arrigoni, Tumminello, Haye, Palombi, Marino, Felici, Tabanelli, Scavone, Bovo. Allenatore: Liverani

Spezia 1906: Lamanna, Augello, Mora (22 st Crimi), Ricci, Galabinov, Gyasi (18 st Okereke), Capradossi (33 st Bidaoui), Terzi, Vignali, Maggiore, Da Cruz. A disp: Manfredini, Barone, Brero, Crivello, Pierini, Crimi, Bartolomei, De Francesco, Ligi, Okereke, De Col, Bidaoui. Allenatore: Marino

Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna Assistenti: Edoardo Raspollini di Livorno e Niccolo Pagliardini di Arezzo IV Ufficiale Alessandro Prontera di Bologna

Marcatori: 9 pt Petriccione (L) 27 pt La Mantia (L) 38 st Capradossi (S)

Note: ammoniti 13 pt Lucioni (L) 7 st Da Cruz (S) spettatori 25.135 incasso 369.029,34 angoli 10-7 per lo Spezia recupero 1 pt 6 st.