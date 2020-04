La musica rompe con il passato, è online “Inizio di Futuro” degli Accasaccio

Un’emergenza mondiale ed un punto di non ritorno: è un inizio di futuro, diverso da quello che avevamo pianificato. La pandemia da Covid-19 imperversa ed il confinamento a casa fa riflettere sempre di più su com’era la vita prima della crisi sanitaria, ma soprattutto su come sarà d’ora in avanti. E lo fanno a ritmo di musica gli Accasaccio, la band tutta salentina che aveva tentato la scalata a XFactor a fine 2019.

È già online il loro ultimo singolo “Inizio di futuro”, una dichiarazione di intenti per quello che verrà ed una riflessione forte sugli errori della società. “Non vogliamo che tutto torni come prima, no, noi vogliamo un mondo migliore di prima” dicono i membri del gruppo salentino. “Solamente così il momento drammatico che stiamo vivendo avrà avuto un senso”.

“Questa grave crisi globale racchiude in sé anche alcune possibilità e opportunità positive. La natura si sta rigenerando e molte persone, chiuse nelle proprie case, si stanno inevitabilmente confrontando con la propria coscienza. Se non avviene ora una svolta globale, quando mai potrà avvenire? Questo deve essere un Inizio di Futuro, ma sta ad ognuno di noi dare il proprio contributo al cambiamento”.

Tra “parole di poesia e parole di speranza”, è proprio alla natura che guarda la band dalle sonorità folk salentine. “Abbiamo ucciso i mari, devastato le foreste, avvelenato cibo e aria per saziar le nostre teste”, cantano. È un mondo che ha scoperto i propri limiti ed una natura che si è ribellata ad un destino che non le spetta.

“Con questo brano vogliamo invitare le persone a reagire con positività e a cogliere la grande opportunità di cambiamento, sepolta sotto a tutte le notizie tristi e tragiche di questi giorni. Il brano è un richiamo alla danza, in quanto il ballo è l’espressione di una rivalsa dell’uomo sulla sofferenza e sulla sciagura. Non c’è modo migliore per celebrare e acclamare questo Inizio Di Futuro”.