Festival di Sanremo, Al Bano conferma la sua presenza con Romina: “Lo scoglio era il cachet”

Il Festival di Sanremo firmato da Amadeus non è ancora iniziato, ma mai come quest’anno a farla da padrona sono le polemiche. La macchina organizzativa dell’edizione numero 70 continua, nonostante i casi scoppiati prima dalle parole, considerate ‘maschiliste’, pronunciate dal direttore artistico durante la conferenza stampa quando ha presentato le 10 donne che lo accompagneranno in questa ‘avventura’ e la modella Francesca Maria Novello, capace di stare «un passo indietro» rispetto al suo uomo, Valentino Rossi. Poi per la presenza del rapper Junior Cally.

Una sorta di “the show must go on”, anche se lo ‘show’ non ha ancora partito. Nelle scorse ore, ad esempio, è arrivata la conferma della presenza di Al Bano e Romina, la coppia italiana più amata nel mondo. È stato il Leone di Cellino San Marco a sciogliere le riserve all’Adnkronos. «Lo scoglio da superare – ha spiegato – era il cachet, ma mi hanno chiamato dalla Rai e la mia richiesta è stata accolta. Quella di Romina si chiuderà oggi». Come anticipato, quindi, saranno loro gli ospiti d’onore della prima serata del Festival, al via il 4 febbraio.

«Canteremo i brani che hanno caratterizzato la nostra presenza al Festival di Sanremo. Quei brani che sono diventati anche internazionali». Grandi classici, ma ci sarà spazio anche per l’inedito scritto da Cristiano Malgioglio e rivisitato da Romina Power, dal titolo “Raccogli l’attimo“.

Sulle polemiche che si stanno abbattendo su questo 70esimo Festival di Sanremo, Al Bano sottolinea: «Ma a Sanremo ci stanno sempre. Amadeus ha fatto un quadro straordinario di quella ragazza (Francesca Sofia Novello, ndr), per “passo indietro” intendeva dire che questa ragazza non vuole approfittare della fama di quell’uomo (Valentino Rossi, ndr) per farsi pubblicità. Amadeus è lontano dal sessismo e dall’idea che la donna debba stare a casa a cucinare».

“Giuro non so chi sia!” è stato, invece, il commento su Junior Cally.