Alessandra Amoroso lascia la musica, ma è solo una ‘fake-news’

«Alessandra Amoroso lascia la musica». I titoli a caratteri cubitali che annunciavano in pompa magna il ritiro dalle scene della cantante hanno fatto preoccupare la sua numerosa Big Family che segue, passo dopo passo, l’artista lanciata dal talent Amici.

Tutto nasce da un’intervista rilasciata a “Il Giornale” dietro le quinte dei Seat Music Award in cui si leggeva che la bella salentina aveva deciso di prendersi una pausa dai palchi e dagli impegni per dedicarsi a se stessa. Uno stop che sarebbe anche meritato dopo il successo del tour di «10», il disco uscito lo scorso ottobre per celebrare i suoi 10 anni di carriera.

Ma pausa non significa ritiro… Alessandra continuerà a cantare. Lo ha scritto lei stessa, nero su bianco, in un post pubblicato su Instagram, probabilmente per spegnere le voci di un suo probabile addio, diventate sempre più insistenti.

«L’unico ritiro che mi concederò sarà solo per lei (la nipote ritratta nella foto pubblicata), per me e per la mia famiglia. Tutto il resto solo fake-news!» ha scritto l’artista che ha conquistato l’estate con il brano dei Boomdabash, «Mambo salentino». Nei commenti ha poi aggiunto «Qui mi danno per spacciata. Facciamo gli scongiuri!», facendo collezione di like dei suoi fan.

Del resto, tralasciando i titoloni, bastava leggere l’articolo. La cantante salentina ha detto chiaramente di aver bisogno di rimettersi in gioco, provando altre strade e sperimentando nuovi stili, lontani dal ‘suo’. «Sono in una fase in cui voglio scoprire nuove cose e trovare un nuovo modo per esprimermi. Mi piacerebbe sperimentare altri mondi musicali. Sono piena di entusiasmo e scaverò ancora più a fondo per scoprirmi di più». Tutto qui.