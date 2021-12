I Boomdabash tornano al Festival di Sanremo? Il Salento scalda gli animi

Le indiscrezioni sui big che parteciperanno al Festival di Sanremo sono state tante, tantissime in queste settimane. Il bello della kermesse musicale più seguita di tutti i tempi, in fondo, è anche questo: provare ad immaginare chi, tra vecchie glorie e nuovi nomi, si contenderà l’ambita statuetta. A “spoilerare” i nomi degli artisti che si alterneranno sul palco del Teatro Ariston.

La lista riserva sempre qualche “sorpresa”, quel nome che nessuno avrebbe mai immaginato. In attesa di conoscere la rosa ufficiale, il Salento si sta già scaldando per tifare per i Boomdabash.

La band salentina potrebbe tornare sotto i riflettori del Festival condotto da Amadeus. Di nuovo dopo aver conquistato il pubblico con il brano “Per un milione”.

Sarebbe l’ennesima ciliegina sulla torta di una “carriera” costruita successo dopo successo.

Da tempo, la popolarità dei Boomdabash ha superato i confini locali grazie a brani diventati veri e propri tormentoni. Da «A tre passi da te» con Alessandra Amoroso a “Non ti dico no” il brano con Loredana Bertè che ha avuto un successo inaspettato, superiore anche alla più rosea previsione, tanto che ha conquistato il titolo di pezzo più trasmesso in radio nel 2018. Senza dimenticare i tormentoni estivi.

Chissà che il gruppo – di cui fa parte anche Ketra, mister hit insieme a Takagi [basta citare «Roma-Bangkok», «Amore e Capoeira», «L’esercito del selfie»] – non riesca a volare in alto, fino ai gradini più alti della classifica. Più dell’undicesimo posto del primo Sanremo.

Il Salento, come detto, farà il tifo per loro. E chissà che non ci sia bisogno di più incoraggiamento. Tra i nomi diffusi dal settimanale diretto da Alfonso Signorini spicca anche quello di Emma Marrone.

Questi i big secondo Chi: Aka7even, Elisa, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Fabrizio Moro, Giusy Ferreri, Le Vibrazioni, Boomdabash, Emma Marrone, Rettore con Ditonellapiaga, Tecla con Alfa, Rkomi, Ariete, Orchestraccia, Giovanni Caccamo, Il Tre e Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese.