Tanto Salento al Festival di Sanremo: Negramaro, Emma e Alessandra Amoroso

Le indiscrezioni sui big che parteciperanno al Festival di Sanremo sono state tante, tantissime in queste settimane. Il bello della kermesse musicale più seguita di tutti i tempi, in fondo, è anche questo: provare ad immaginare chi, tra vecchie glorie e nuovi nomi, si contenderà l’ambita statuetta. A “spoilerare” i nomi degli artisti che si alterneranno sul palco del Teatro Ariston.

La lista riserva sempre qualche “sorpresa”, quel nome che nessuno avrebbe mai immaginato. Così è stato anche quest’anno. Quando il padrone di casa ha annunciato la lista dei cantanti in gara in pochi avrebbero scommesso che il Salento avrebbe avuto, non uno, non due ma tre nomi d’eccezione: i Negramaro che devono tanto al palco del Teatro Ariston, basta pensare alla strada che hanno fatto da quando hanno conquistato la popolarità con il brano Mentre tutto scorre. C’è poi Emma Marrone, anche lei volto di casa e Alessandra Amoroso.

Amadeus, conduttore e direttore artistico della manifestazione ha confermato la loro partecipazione nell’edizione delle 13.30 del Tg1. Tutto il Salento si prepara a tifare per i salentini che proverano a conquistare l’ambita statuetta sfidando Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga & Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Gazzelle, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Berté, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Maninni e i Ricchi e Poveri.

27 volti noti a cui si aggiungeranno i 3 cantanti scelti nella finale di Sanremo Giovani, in programma il 19 dicembre.

Un cast di tutto rispetto, insomma. Ora non resta che aspettare martedì 6 febbraio, anzi il gran finale di sabato 10.