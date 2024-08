A Nardo, partito il conto alla rovescia per il concerto di Alfa

Alfa sarà a Nardò dopodomani, mercoledì 28 agosto, per una tappa di “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, il tour estivo che prende il nome dal suo ultimo lavoro, uscito a febbraio. L’album, composto da dieci canzoni, contiene “Vai!” (certificato doppio disco di platino), il brano presentato al Festival di Sanremo con cui ha conquistato giovani e meno giovani, insieme all’emozionante duetto con Roberto Vecchioni, portandolo ad essere considerato la rivelazione del Festival.

Il concerto, che si terrà in via XXV luglio (ingresso libero) alle ore 21:30, è uno degli eventi più attesi di Emozioni d’estate, il cartellone di iniziative dell’estate neretina 2024.

Alfa, con la sua musica, riesce a portare il suo immaginario e a trasmettere i valori e gli ideali in cui crede. Lo ha fatto sul palco dell’Ariston e lo sta facendo in concerto, raccontando il suo percorso fatto di piccoli passi, di sogni, del coraggio di non arrendersi mai e dell’amore che è poi il filo conduttore di tutte le sue canzoni. L’amore in ogni forma: quello dei suoi amici e dei suoi genitori, quello ascoltato nelle canzoni o visto nei film e anche quello per la musica che, da sempre, considera la sua migliore amica.

Il tour è prodotto da A1 concerti e proseguirà a novembre nei palazzetti.

Andrea De Filippi, in arte Alfa, è un cantautore genovese, classe 2000. Con più di 530 mila iscritti al canale Youtube e oltre 1.7 milioni di follower su TikTok, conta oltre 770 milioni di stream sulle piattaforme digitali e oltre 244 milioni di views su Youtube. Le sue canzoni sono state condivise in oltre 500mila video su TikTok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube. Ha ottenuto due quadrupli dischi di platino (“Bellissimissima”, “Cin Cin”), un doppio disco di platino (“Vai!”), sei dischi di platino (“TeStA Tra Le NuVoLe, pT2”, “Sul più bello”, “Testa tra le nuvole, Pt.1”, “Before Wanderlust”, “San Lorenzo”, “Ci sarò”), e otto dischi d’oro. Nell’ultimo anno ha registrato, su Spotify, un aumento complessivo del numero di ascoltatori del 24%. Il suo canale Youtube, nell’ultimo anno, ha totalizzato 120 mln di views.

Esponente della Generazione Z, Alfa è da sempre un giovane portatore di messaggi positivi, all’interno dei suoi testi non ci sono storie di disagio e periferia, ma troviamo brani dedicati all’amore, alle incertezze sul futuro e il diventare adulti, temi cari ai ragazzi della sua età. Alfa si presenta come un ragazzo semplice, con le stesse paranoie e ansie dei suoi coetanei. Un outsider che vuole solo essere normale, non “cool”.