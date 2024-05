“Cantanti del Sud”, Porto Cesareo omaggia gli artisti del Mezzogiorno

Si svolgerà venerdì 24 maggio 2024, a partire dalle 20:00, in Piazzale “De Gasperi” in via Silvio Pellico a Porto Cesareo, la rassegna musicale “Cantanti del Sud”.

Saranno in scena più di 20 artisti cesarini, pronti a offrire uno spettacolo made in Sud. Il progetto di promozione musicale e sociale lanciato mesi fa dall’Associazione “Santa Cesarea” e dalla “Biblioteca Alberti”, dopo il brillante successo di “Creuza de ma” (ispirato a De Andrè e ai cantautori italiani), ora si ripropone con una veste diversa, in ogni caso in scia alla grande musica italiana del passato.

Dal maestro Domenico Modugno, al blues di Pino Daniele, alla musica popolare italiana di Rosa Balestrieri, passando per la tagliente goliardia firmata Edoardo Bennato.

Uno show che punta sul talento dei numerosi artisti presenti nel territorio: dal chitarrista Marco Petrelli, fondatore della scuola “Covo di Mozart”, coadiuvato dai suoi giovanissimi alunni come la vocalist Virginia Murgese e i chitarristi Andrea De Pace e Matteo Politano. E poiil tamburellista Rocco Zecca, le dolci voci di Manuela Calcagnile e Roberta Baldi,il graffiante sound di Tamara My, fino alla sorprendente diciassettenne pianista Alessia Paladini. Ad imbracciare le chitarre anche Italo Minnella e Vincenzo Fanizza, alla batteria si alterneranno Daniele Colella e Ugo Vantaggiato. Ed ancora tanti altri interpreti in solitaria quali Alessio Greco e Anna Muci.

“E’ bello impegnarsi per il proprio paese e portare a compimento un altro spettacolo musicale che valorizza gli artisti cesarini e crea una comunità di persone unite dalla musica e dal piacere di fare squadra per il paese. Per l’occasione abbiamo deciso di puntare sul nostro Sud, che oltre alle bellezze del territorio è anche fucina di grandi autori, con tematiche profonde: lavoro, famiglia, amore e tanto altro”, ha dichiarato Dario Dell’Atti, Presidente dell’Associazione Santa Cesarea

L’evento è Patrocinato dal Comune di Porto Cesareo in collaborazione con la Pro Loco. Presenteranno la serata Alessio Peluso, direttore della “Biblioteca Alberti” e Vanessa Paladini, poetessa.