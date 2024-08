GeGè Telesforo presenta a Tuglie il suo nuovo album “Big Mama Legacy”

A Tuglie il 28 agosto,in piazza Garibaldi, nell’ambito dell’estate tugliese “Anno Zero 2024 teatro – cultura – spettacolo”, si svolgerà una serata di musica e jazz, con la direzione artistica di Valentina Grande. protagonista dell’appuntamento sarà GeGè Telesforo che presenterà il suo Big Mama Legacy. L’album, uscito il 1° marzo 2024, è un tributo al blues in chiave contemporanea: fonde gli ascolti di ieri con le intuizioni di oggi, l’esperienza maturata sui palchi di tutto il mondo con le informazioni accumulate in anni di instancabile ricerca. Composto da dieci brani (nove originali e un arrangiamento in stile afrobeat-makossa di Galaxy, successo anni ‘70 dei WAR) intrisi di blues, groove, afro beat, con intensi momenti di improvvisazione è il quindicesimo progetto discografico dell’artista che ha saputo fare del jazz una missione

Per GeGè Telesforo l’amore per la black music ha radici lontane: vocalist raffinato, polistrumentista e produttore discografico, ma anche giornalista, autore, conduttore radiotelevisivo ambasciatore Unicef, da oltre 40 anni immagina e realizza dischi, spettacoli, concerti e trasmissioni capaci di raccontare tutte le sfumature del jazz, con semplicità, empatia e sconfinata passione. Conosciuto dal grande pubblico per aver preso parte alle trasmissioni televisive di Renzo Arbore. Telesforo fa parte dell’Orchestra Italiana e durante la sua carriera ha duettato con Jon Hendricks, Dizzy Gillespie, Clark Terry, Dee Dee Bridgewater, e molti altri.

«Big Mama – spiega l’artista – è Madre Africa con i suoi ostinati ritmici irresistibili, suoni, voci, colori, spezie, e le sue affascinanti diversità. È il linguaggio del Blues, con le sue molteplici forme e strutture armoniche, i suoi riff e le sue storie d’amore fatte di lacrime e sudore, dove tutto inizia e tutto finisce. È la ricerca creativa del jazz, dell’improvvisazione nella sua continua evoluzione stilistica, è la musica che ascoltavo da bambino, il mio gioco preferito, il mio rifugio, la mia malattia, la mia terapia oggi».

Ad aprire il concerto, alle ore 20.30, sarà l’esibizione della band: “Valentina Grande latin jazz quintet”. Valentina Grande cantante e cantautrice da sempre profonda conoscitrice della musica jazz da diversi anni cura la realizzazione di festival jazz nel Salento e non solo.” Sul palco insieme a lei Mauro Tre piano, Claudio Tuma chitarra, Renato Rocket basso, Max Ingrosso batteria.

Seguirà l’atteso momento con GeGè Telesforo insieme a lui sul palco Matteo Cutello tromba, Giovanni Cutello sax alto Christian Mascetta chitarra, Vittorio Solimene tastiere e organo Michele Santoleri batteria.