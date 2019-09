Da ‘L’importante è finire’ a ‘Ciao cara come stai’ passando per la hit ‘Dolceamaro’. Cristiano Malgioglio in concerto a Melissano

Con la sua Dolceamaro, l’ultimo lavoro firmato insieme a Barbara D’Urso, ha scalato le classifiche musicali di questa estate, spopolando anche sul web con milioni di visualizzazioni.

Sarà Cristiano Malgioglio a chiudere il cartellone dei festeggiamenti civili che hanno accompagnato i riti sacri in onore di Sant’Antonio da Padova, patrono di Melissano.

Lo show si prospetta come un viaggio musicale da non perdere, perché ripercorre la storia del cantuatorato italiano, di cui Malgioglio è stato protagonista di spicco dall’inizio degli anni Settanta.

Si parte con il brano con cui è partita la sua carriera di autore: “Ciao Cara Come Stai?”, la canzone che Iva Zanicchi porta alla vittoria del Festival di Sanremo nel 1974.

E poi si prosegue con ‘L’importante è finire’, testo che Mina ha reso una delle più belle liriche della musica popolare italiana.

Si continua con i testi conosciutissimi scritti per Rita Pavone, Amanda Lear, Orietta Berti, Patty Pravo, Franco Califano, Giuni Russo e Pupo.

Immancabile il successo commerciale di fine anni ottanta ‘Toglimi il respiro’, versione in italiano del brano Take My Breath Away, canzone scritta per la colonna sonora del film Top Gun da Giorgio Moroder.

Negli ultimi anni, in concomitanza con la sua partecipazione a trasmissioni televisive popolari in qualità di opinionista, Cristiano Malgioglio ha dato sfogo alla sua vena più istrionica e meno malinconica lanciando successi orecchiabili quali “Danzando Danzando” (realizzato in collaborazione con un altro salentino famoso, Fernando Proce) e ‘O maior golpe do mundo’.

Insomma dai brani scritti ad inizio carriera, a soli 27 anni, fino alle sue hit estive che hanno marchiato il successo degli ultimi anni, e che hanno peraltro consacrato il personaggio nei vari reality del piccolo schermo e come opinionista, ci sarà spazio per cantare insieme all’artista nella piazza di Melissano. L’ingresso è libero. Lo spettacolo inizia alle 21.30.