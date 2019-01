“Dalla tua parte”, in radio il nuovo singolo di Alessandra Amoroso

“Dalla tua parte”, il nuovo singolo di Alessandra Amoroso in rotazione radiofonica da venerdì, 4 gennaio parla degli eroi sconosciuti del nostro quotidiano, quelli che lottano silenziosamente.

Il brano, terzo estratto dall’album “10” certificato disco d’oro dopo una sola settimana dall’uscita, è scritto a sei mani da Federica Abbate (reduce da «Sanremo Giovani»), Cheope e Dario Faini. Canticchiandolo si intuisce subito che si tratta di un testo profondo: “Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa, non esisteva nessun’altra regola che questa ed ogni metro, ogni palmo conquistato è stata una fatica e le discese le puoi contare sulle dita” recita.

«Mi è capitato di pensare a più persone mentre cantavo questa canzone… e ovviamente la Big Family è inclusa, più o meno come da 10 anni a questa parte», ha scritto la bella Sandrina sul suo profilo Facebook che ha abbondantemente superato i due milioni di fan.

Il prossimo passo sarà il suo nuovo tour di marzo che porterà l’artista in giro per l’Italia. E si preannuncia già un successo visto che molte date sono già sold out.

«Sono molto impegnata sulla costruzione della scaletta – racconta – che con 10 anni di carriera prevede sicuramente oltre 20 brani. Non mi sembra giusto lasciar fuori Immobile, Stupida, Estranei, i brani con i quali ho iniziato e che ormai fanno parte della nostra storia, mia e della mia big family. Aspettatevi circa due ore di spettacolo, sicuramente non mancheranno i nuovi brani tratti da “10”. Per fare uno show perfetto sto curando molto la mia voce, che è il mio strumento. A breve inizierò a lavorare con i musicisti sugli arrangiamenti, ma non voglio assolutamente stravolgere i brani, devo cantarli insieme al pubblico così come loro li conoscono».