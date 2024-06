“È troppo facile”, Maria Pia Pizzolla torna con un nuovo singolo estivo

La scena musicale sta per essere invasa da un tormentone estivo.

S’intitola “È troppo facile” e uscirà nella giornata di oggi su tutte le piattaforme digitali. Si tratta del nuovo brano con cui Maria Pia Pizzolla punta con una ritmica tutta da ascoltare a far luce sulle nostre attività quotidiane.

Testo e musica del singolo sono a opera della stessa musicista, la produzione artistica è affidata alla House of Glass di Gianni Bini, il videoclip è stato realizzato da G Man, mentre la copertina del singolo è a cura di Emanuela Pizzolla.

“Camminando per le strade, andando al supermercato, ma anche e soprattutto osservandola e ascoltandola mi sono resa conto del livello di insoddisfazione e di infelicità che c’è in giro.

Mi sembra una società che si perde in situazioni frivole invece di agire nel seguire una propria vocazione, per seguire quello che si ama con perseveranza ed ambizione”, racconta l’autrice.

L’artista, divenuta nota al pubblico per le sue esperienze a “Saranno Famosi” (ora “Amici”) e Sanremo sarà presto in tour per promuovere la sua musica.

Maria Pia Pizzolla

Nata a Foggia ma da vent’anni vive a Camaiore (provincia di Lucca) dove è insegnante di canto.

La sua carriera prende il volo nel 2001, dapprima come corista per Zarfati, poi entra nella scuola di “Saranno Famosi”. Rimane nella scuola per tutto l’anno uscendo solamente a due puntate dalla finale.

Nell’estate del 2002 partecipa al “Tim Tour” per promuovere il disco omonimo – che raggiungerà le 500mila copie vendute – con tutti i ragazzi della scuola di “Saranno Famosi”.

Nel frattempo, nel settembre dello stesso anno, partecipa insieme ai SuperZoo al programma televisivo “Destinazione Sanremo” su Rai 2 condotto da Pippo Baudo e Claudio Cecchetto risultando tra i vincitori che andranno a partecipare, l’anno successivo, alla sezione del Festival della Canzone Italiana.

L’album “Altri Tipi di Storie”, contiene il singolo portato a Sanremo “Tre Fragole”, ha venduto 15mila copie.

Nel 2003, è ospite in svariati programmi quali: Le Iene e Maurizio Costanzo Show. Mentre è ospite fissa nel programma televisivo “Buona Domenica”.

Nel 2020 intraprende la carriera da solista.