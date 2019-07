La foto del matrimonio di Emma Marrone, su Instagram lo scatto rubato dal set del film di Muccino

Lunghi capelli castani raccolti da una corona di fiori colorati e un delicatissimo abito bianco. È la foto in versione sposa condivisa su Instagram da una Emma Marrone più bella e raggiante che mai. No, non è convolata a nozze in gran segreto, ma si tratta di uno scatto “rubato” dal set del nuovo film di Gabriele Muccino, «I migliori anni» che dovrebbe uscire il 13 febbraio 2020.

La cantante salentina, come orami noto, aveva messo in pausa tutti gli impegni lavorativi (e abbandonato il suo biondo platino), per dedicarsi anima e cuore a questa nuova avventura che l’ha vista indossare, per la prima volta, i panni da attrice. Nella pellicola del regista che torna dietro la macchina da presa dopo il successo di ”A Casa Tutti Bene”, l’artista lanciata da Amici interpreta la moglie di Claudio Santamaria, volto noto per i suoi ruoli in Romanzo Criminale, il film di di Michele Placido, che ha raccontato sul grande schermo la storia della Banda della Magliana, nella commedia sentimentale «È arrivata la felicità » con Claudia Pandolfi o nei panni di Rino Gaetano, la fiction tv che racconta la vita del cantautore calabrese.

«Viva la sposa», ha scritto la cantante nel post che, inutile dirlo, nel giro di poche ore ha collezionato migliaia di like e commenti. Poco prima era stata la sua manager e migliore amica, Francesca Savini a condividere un’altra foto in una storia.

Il film di Muccino

La pellicola – che vanta nel cast anche Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti e Nicoletta Romanoff – racconta la storia di un’amicizia che lega quattro amici dall’adolescenza all’età adulta. Le loro speranze, le loro delusioni, i loro successi e fallimenti saranno raccontati insieme alle storie dell’Italia e degli Italiani mentre sullo sfondo scorrono inesorabili anni e anche epoche differenti. A proposito di epoche e del ruolo di Emma Marrone, secondo quanto trapelato vestirà i panni di moglie di Claudio Santamaria e mamma (visto che è stata ripresa con il pancione). Ad un certo punto del film, indosserà misteriosamente alcuni vestiti da antica romana.

“Oggi Emma Marrone ha finito di girare tutte le sue scene. Erano tante, complesse, insidiose, romantiche e anche drammatiche. Ha fatto un lavoro straordinario che vi lascerà a bocca aperta” aveva scritto Muccino su Instagram in un post voluto per ringraziare l’artista descritta come “Coraggiosa, tenace e piena di talento”.