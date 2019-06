Emma Marrone con il pancione. “Divento mamma, ma per il film di Gabriele Muccino”

La musica resta la sua strada, ma Emma Marrone ha deciso di concedersi una “pausa” per dedicarsi, anima e cuore, ad una nuova avventura: il cinema. La cantante salentina, come ormai noto, è impegnata nelle riprese del nuovo lavoro del regista Gabriele Muccino. “I migliori anni”, questo il titolo della pellicola che arriverà sul grande schermo a febbraio 2020.

“Quando mi ha chiesto di fare un film con lui ero titubante, anche per il cambio di look da bionda a mora. Ci ho messo un anno a dire sì, ma ora sono felice” ha raccontato l’artista lanciata da Amici. Nessuno immaginava che dietro un semplice “colore di capelli” si nascondesse una nuova sfida. Poi la decisione di mettersi alla prova come attrice e l’annuncio sui social che ha entusiasmato i tantissimi fan.

Ed eccola sul set romano, bella più che mai, con tanto di pancione. “Divento mamma per Muccino” titola il settimanale “Chi” nel servizio dedicato alla cantante, alle prese con la recitazione. Il giornale diretto da Alfonso Signorini è riuscito a catturare alcune scene: si vede Claudio Santamaria (protagonista insieme a Pierfrancesco Favino e Kim Rossi Stuart) che ‘litiga’ con la 35enne. Poi con un abito blu, mentre si tocca la pancia.

Nonostante sia solo per esigenze di copione, è bello vedere la cantante salentina in dolce attesa. Chissà che la ‘finzione’ non rafforzi il suo desiderio di maternità.