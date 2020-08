Emma Marrone canta la sua anima “Latina”, il nuovo singolo è un regalo di compleanno

Nessuno, ma proprio nessuno pensava ad un nuovo singolo. E, invece, la notizia è arrivata spiazzando tutti i fan. Emma Marrone è pronta a scalare le classifiche con «Latina», un brano che “tre ragazzacci” – tre firme d’eccezione Calcutta, Dario Faini meglio conosciuto coil suo nome d’arte Dardust e Davide Petrella – hanno voluto regalarle per il suo compleanno. Insomma, la bella cantante salentina impegnata con il suo nuovo ruolo di giudice a X-Factor, ha trovato il tempo di tornare in studio e registrare la canzone “forte, diretta…che profuma di libertà” come ha scritto su Instagram in un post che, inutile dirlo, ha collezionato migliaia di cuori e commenti tra cui quelli della amiche di sempre Alessandra Amoroso, Giorgia e della manager Francesca Salvini.

«Ho ricevuto questa canzone il giorno del mio compleanno su whatsapp. Mi sono emozionata, era inaspettata e ho sentito da parte di tutti la voglia di spingersi in acque inesplorate. Mi piacciono le sfide – ha scritto l’artista – mi piace provare a scoprire fin dove posso spingermi. Latina è proprio questo: una canzone forte e diretta… che profuma di libertà. Mi sento proiettata in una nuova dimensione e sono pronta per questo nuovo cambiamento…».

La data da segnare in rosso sul calendario è quella del 28 agosto. «Preparatevi…Vi voglio latini!!!» aveva scritto in un altro post, con lo screenshot chat con Calcutta. E ora la curiosità cresce, in attesa di ascoltare il brano in radio .