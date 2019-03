Tappa a Lecce per Fiorella Mannoia, live nella splendida cornice di Piazza Duomo

«Personale» è il titolo del nuovo album di Fiorella Mannoia, il disco di inediti che sbarcherà sul mercato venerdì, 29 marzo, anticipato dal singolo «Il peso del Coraggio», un messaggio forte di rispetto e umanità, un invito a non perdere mai la speranza e la forza di mettersi in gioco. Ma «Personale» sarà anche il tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners, che porterà l’artista dal timbro vocale inconfondibile in giro per l’Italia.

Dopo l’annuncio dei dodici concerti nei Teatri – da Firenze il 7 maggio a Napoli, il 27 – la cantante ha deciso di aggiungere altre date per incontrare il pubblico e presentare dal vivo il suo nuovo progetto discografico. È ancora tutto un work in progress, ma è certo un live a Lecce nella suggestiva cornice di Piazza Duomo. L’appuntamento da segnare in rosso sull’agenda è per l’11 agosto.

I biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne.it e nei punti vendita autorizzati (per info basta consultare il sito www.friendsandpartners.it).

Il nuovo album

«Personale», l’album numero 18 nella carriera della cantante romana, arriva a due anni e mezzo di distanza da “Combattente”, l’ultimo successo, e conterrà tredici nuove canzoni firmate da alcuni dei più importanti autori del momento.

Oltre a «il Peso del Coraggio» (scritto da Amara e Marialuisa De Prisco), che su youtube ha superato un milione e mezzo di visualizzazioni, la track-list contiene “Imparare ad essere una donna”, “Riparare”, “Smettiamo subito”, “L’amore è sorprendente”, “Il senso”, “Un pezzo di pane”, “Penelope”, “Resistenza”, “Anna siamo tutti quanti”, “Carillon”, “L’amore al potere” e “Creature” (Bonus Track “Canzone Sospesa” con Antonio Carluccio).

Per la data di lecce info: Luci&Suoni Management 3287421412