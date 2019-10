La felicità di Emma Marrone si chiama “Fortuna”, nuovo album e live all’Arena di Verona

Un nuovo album e un concerto all’Arena di Verona per festeggiare i 10 anni di carriera. Tanti ne sono passati da quando Emma Marrone ha vinto Amici, il talent di Maria De Filippi che l’ha lanciata nel mondo della musica. Lei, però, il posto tra gli artisti italiani più amati e seguiti dal pubblico se l’è guadagnato a suon di successi, compresi quelli che non hanno raggiunto le aspettative desiderate.

Non è il caso di «Io sono bella» il singolo scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Currieri che ha scalato le classifiche e ha reso più ‘dolce’ il momento difficile che ha attraversato per un problema di salute, ormai alle spalle. Ora, la cantante salentina grida al mondo la sua gioia.

«Sono la ragazza più felice del mondo» scrive su Instagram nel post per presentare un video che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai suoi tanti, tantissimi fan che in quest’ultimo mese non l’hanno mai lasciata sola. Nella clip, girata nel quartiere Brera di Milano, si vede Emma scendere da un’auto e camminare fino a fermarsi davanti ad un manifesto che annuncia il suo nuovo album dal titolo benaugurante «Fortuna». Bella più che mai con una giacca in pelle e un cappello a falda larga. «Fuori ovunque dal 25 ottobre. Voglio la musica ancora e ancora per tutta la vita» si legge nel post.

Qualche giorno fa, nelle Stories, aveva pubblicato un video mentre viaggiava per una destinazione sconosciuta. Era un’anticipazione di questa novità?

Il nuovo disco della cantante salentina, atteso da tempo, non è l’unica sorpresa. Emma ha voluto dare appuntamento ai suoi supporter all’Arena di Verona il 25 maggio 2020, giorno del suo 36esimo compleanno. Nel tempio della musica, presenterà live per la prima volta i brani contenuti nell’album (top secret ancora la tracklist) e festeggerà, insieme al pubblico presente, i suoi 10 anni di carriera. Tra i prossimi impegni ci sarà anche l’instore tour, per incontrare da vicino le persone che in questo decennio l’hanno amata per come è. Niente notizie, invece, su un tour.

Emma è tornata, più forte di prima. Proprio come aveva promesso.