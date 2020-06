Uscito “Il centro del mondo”, il singolo del rapper leccese kekko keYes scritto durante il lockdown

È uscito nei giorni scorsi in radio e su tutte le piattaforme digitali, per l’etichetta La Stanza Nascosta Records, il singolo “Il centro del mondo” del rapper leccese kekko keYes, affiancato dal videoclip per la regia di Bruno Mirigliani.

Il brano, contamina attitudine pop e sonorità rap, che viaggiano con disinvoltura sullo sfondo di colori e suggestioni ritmiche caraibiche.

Una sorprendente vertigine stilistica che culmina nell’inserto di “spezie” orientali, con i vocalizzi sensuali ed ipnotici di Smarties (alias Marta Pilia).

Salvatore Papotto, musicista e direttore artistico dell’etichetta, ha suonato il basso, affiancato l’artista nella produzione del brano e curato in toto la post-produzione (missaggio e mastering).

“Il centro del mondo- spiega kekko keYes- è stato scritto nello scorso periodo di quarantena, che tanto ci ha messo alla prova, cambiando di fatto la nostra vita, le nostre abitudini e le nostre certezze.

Si tratta di una canzone estiva, fresca, che vuole offrire una visione positiva e ottimistica del nostro futuro; è un inno alla vita, un auspicio di vera e propria rinascita condivisa.

Le mongolfiere che compaiono nel video vogliono essere i cuori pulsanti del mondo, che si intercettano, si uniscono e viaggiano insieme nell’universo migliore che conosco, quello della musica”.

L’artista

Dopo il lungo percorso artistico che va dal 2009 al 2018 con la band “Le Menti Fam”, nota per la collaborazione con Lo Zoo di Radio 105, per il quale ha curato la composizione di sigle e jingle e per importanti opening act (tra gli altri J-AX e Fedez, Marracash, Gué Pequeno, Fabri Fibra, Boomdabash, Noyz Narcos), il leccese kekko keYes inizia la carriera solista.

Attualmente sta lavorando all’album di esordio solista, di prossima uscita.