Alessandra Amoroso prova a conquistare l’estate con i Boomdabash: fuori il nuovo singolo “Karaoke”

Chi pensava che sarebbe stata una estate senza il classico tormentone da ballare in spiaggia si sbagliava. Il Coronavirus che ha cambiato le abitudini degli italiani non ha fermato la musica e a stagione ormai ingranata ecco un brano da cantare a squarciagola in macchina come in riva al mare.

Bisognerà soltanto aspettare venerdì 12 giugno per ascoltare «Karaoke» il nuovo singolo di Alessandra Amoroso con gli amici, colleghi e conterranei Boomdabash. Gli ingredienti per essere una hit che scalerà le classifiche ci sono già tutti, come si può ‘notare’ dal video pubblicato dalla cantante salentina sui social per dare ai fan la bella notizia. E poi si tratta di una collaborazione già rodata: impossibile dimenticare l’incredibile successo ottenuto lo scorso anno da Mambo Salentino, diventata vera e propria colonna sonora dei mesi clou della bella stagione, un che ci ha accompagnato fino a settembre.

Sarà così anche per il nuovo brano, che si preannuncia caldo come il sole del Salento, divertente ed esplosivo.

«È stato per tutti un periodo molto difficile, di restrizioni, di pensieri e riflessioni continue. Nonostante quest’estate si annunci diversa e dal sapore particolare – ha dichiarato la band che, negli ultimi anni non ha mai sbagliato un colpo, sfornando sempre successi – nutrivamo la necessità di scambiare con lei e con il nostro pubblico un messaggio di speranza positiva per cominciare a rinascere. Karaoke è un inno alla vita, un grido di speranza connotato da una passionale voglia di rinascita, come se fosse il primo giorno di una nuova estate. Seppur ancora con le dovute precauzioni abbiamo fortemente bisogno di ritrovare quei sorrisi che per mesi abbiamo perso, riscoprendo il calore e l’abbraccio delle persone a noi più care».

«Karaoke nasce proprio dalla voglia d’estate che ognuno di noi ha, un brano nato con lo spirito di far ballare, non importa se a casa o se in spiaggia, l’importante è lasciarsi trasportare dalle vibrazioni positive che solo la musica è in grado di regalarci» hanno concluso i Boomdabash.

«Questo brano nasce da un legame forte e solido di amicizia sincera basata su valori, radici e dal semplice desiderio di voler fare musica dopo un periodo difficile per tutti. È un brano fatto di felicità che spero possa donare tanta forza e entusiasmo come ha fatto con me!!! Karaoke non è solo una canzone, ma segna un momento per tutti noi e ci dona nuove prospettive per il futuro» ha commentato Alessandra Amoroso.