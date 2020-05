Le pastarelle salentine, la ricetta dei biscotti con un ‘nobile ingrediente’

Le pastarelle salentine non hanno bisogno di presentazioni. Non c’è cucina che non abbia in dispensa questi fragranti biscotti da inzuppare nel latte. Un rito a cui nessuno riesce a rinunciare per cominciare bene la giornata.

Di quest’antico dolce della tradizione locale non c’è una ricetta da ‘copiare’ passo passo. Ogni nonna ha tramandato il suo segreto, ogni mamma ha scritto e conservato su un foglio la sua preparazione. Piccole differenze, ma il risultato è sempre lo stesso: un tripudio di profumi e sapori che evocano un nostalgico ricordo della tradizione, conservato sino ai giorni nostri.

La versione di Giusy Accoto ha un ingrediente speciale, anzi nobile: la farina di grano Senatore Cappelli, una varietà di frumento duro proveniente dalla Tunisa, resa più “rustica” e adatta ai terreni del Sud. Un Made in Italy dimenticato e poi finalmente riscoperto.

Ingredienti:

1 kg di farina senatore Cappelli

300 gr di zucchero

30 gr di ammoniaca

1 pizzico di sale

100 gr di latte

100 gr di olio

6 uova

la buccia grattugiata di un limone



Il procedimento

Prepararle in casa le pastarelle salentine è davvero semplice: unire le uova, lo zucchero, la farina e mescolare. Sciogliere l’ammoniaca nel latte, aggiungere l’olio e la buccia di limone grattugiata. Unire tutti gli ingredienti e impastare fino ad ottenere un composto omogeneo. Creare un serpentone da cui ricavare i biscotti. Tagliarli e metterli in forno a 160 gradi per 30 minuti.