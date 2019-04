No al concerto in piazza Duomo, Levante incredula: “Leggono solo i titoli delle canzoni”

«Non ho offeso nessuno, ho difeso la sacralità della donna». Rompe il silenzio Levante che ha dovuto ‘rinunciare’ ad un live nella splendida location di piazza Duomo perché la Curia considera i suoi testi troppo “irriverenti”, inadeguati per il luogo-simbolo della Chiesa di Lecce.

La cantante di Caltagirone che ha conquistato la popolarità con l’indimenticabile «Alfonso» ha deciso di difendersi su Instagram: «In Salento ci suono, un posto lo trovo e va bene così. Il problema non è che io debba cambiare location, è che in Italia abbiamo questo genere di ostacoli» ha dichiarato in una storia.

«In queste ore – ha spiegato ai suoi fan – ho deciso di restare a guardare. Ho aspettato perché quando mi è stato detto che forse c’erano dei problemi sulla data di Lecce per un rifiuto della Curia, sono rimasta incredula». Il live nel capoluogo barocco era fissato il 6 agosto e probabilmente si farà, ma non nello spazio che invece è stato concesso a Fiorella Mannoia e il Volo.

«La chiesa ci insegna ad analizzare i testi, li leggiamo, li analizziamo, li comprendiamo e li facciamo nostri, qui invece siamo di fronte a delle persone che si sono fermate a leggere un titolo». Tra le canzoni di Claudia Lagona, “sgradite” alla Curia probabilmente c’è “Gesù Cristo sono io” contenuta nell’album “Nel caos di stanze stupefacenti” del 2017.

“Gesù cristo sono io/ Tutte le volte che mi hai messo in croce/ Tutte le volte che sei la regina/ E sulla testa solo tante spine”, recita il pezzo in cui si citano anche frasi della liturgia: “I chiodi piantati nel cuore/ Questo è il mio sangue, questo è il mio corpo/ Li porto via, amore,

Quanto al tema sacralità: «io ho difeso la sacralità della donna paragonando i dolori di una donna maltrattata ai dolori di Cristo, non c’è nessuna offesa da parte mia».

Lecce a parte, sono tante le date già confermate che porteranno l’artista indie in giro per l’Italia a promuovere il suo nuovo album, Magmamemoria, anticipato dal singolo Andrà tutto bene.