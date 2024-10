Arriva la quattordicesima edizione del Lupiae GuitarArts Festival

Anche quest’anno, il Lupiae GuitarArts Festival, manifestazione internazionale di chitarra e delle arti, giunto alla sua quattordicesima edizione, in programma a Lecce dal 3 novembre al 15 dicembre 2024, offrirà un cartellone d’eccezione

L’evento, organizzato dall’Accademia Lupiae di Lecce, con Patrocinio della Regione, Provincia e Comune di Lecce, Conservatorio Tito Schipa di Lecce, si propone di proporre un festival di ampio respiro dedicato alla chitarra in tutte le sue forme e le sue anime e alle arti tutte, come spiega la maestra Gabriella Lubello, Presidente della stessa Accademia Lupiae e direttore artistico del Lupiae GuitarArts Festival: “Dire che la musica è un linguaggio universale è decisamente un luogo comune. Più raro invece è spiegarsi e spiegare al pubblico perché e come la musica sia e possa essere veramente un veicolo di comunicazione per tutti. Il Lupiae GuitarArts Festival si propone, quindi, di favorire una cultura dell’ascolto (i concerti sono tutti offerti gratuitamente alla comunità), creando un contatto diretto tra pubblico e musicisti, un contatto immediato, che passa dal cuore”, sensibilizzando altresi’ le nuove generazioni all’ascolto della musica di alto livello.

Il primo appuntamento è previsto per domenica 3 novembre 2024 ore 18:30 presso il Teatrino del Convitto Palmieri di Lecce e vedrà in scena un fantastico duo chitarra e voce, Sergio Fabian Lavia (Argentino) e Dilene Ferraz (Brasiliana), daranno vita ad un concerto “Acustica latina”, accomunati dalla passione e dalla ricerca nell’ambito della musica popolare dei loro paesi di origine creeranno un dialogo fra questi due mondi culturali; Il secondo appuntamento, il 17 novembre presso l’Auditorium del Museo Sigismondo Castromediano di Lecce ore 18:30, vedrà in scena una chitarra solista ed un quartetto di archi, Riccardo Calogiuri(ch), Francesco Sabato (vl), Clementina Martalò (vl), Fernando Toma (vla), Rosa Andriulli (vc), straordinari musicisti ci faranno conoscere delicate e suggestive pagine dedicate a questa formazione; terzo appuntamento sarà una masterclass tenuta da Nando Di Modugno, artista poliedrico, docente al conservatorio di Bari e si terrà nei giorni 30 novembre e 1 dicembre presso l’ex Conservatorio di Sant’Anna a Lecce; quarto ed ultimo appuntamento (quest’anno si è scelto di realizzare meno eventi rispetto agli anni scorsi per poter cadenzare tutti gli appuntamenti ogni 15 giorni e permettere al pubblico affezionato che ci segue da anni di poter essere sempre presente) sarà il 15 dicembre presso l’Auditorium del Museo Sigismondo Castromediano , sempre alle 18.30 e vedrà l’esibizione di un duo d’eccezione Francesco Di Girolamo alla chitarra e Paolo Castellani al violino che ci porteranno in uno straordinario viaggio per scoprire i luoghi, colori e le storie del tango. . Si ricorda che tutti gli eventi son gratuiti e che per informazioni ci si potràrivolgere al numero 3495028396 o alla mail [email protected].