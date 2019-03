Gioventù bruciata, tutti in fila per Mahmood alla Feltrinelli di Lecce

Una coda infinita dietro le transenne che partivano dalla centralissima piazza Sant’Oronzo, proseguendo per via Templari. Tanti ragazzi hanno atteso per poter assistere al firmacopie del vincitore di Sanremo 2019.

Alessandro Mahmood, in arte Mahmood, è stato in Puglia fin dal mattino. Prima la tappa a Bari, sempre presso la libreria Feltrinelli, dove ha incontrato tanto pubblico giovane che lo attendeva fin dalle 9.

Poi a Lecce nel pomeriggio, il 26enne milanese ha firmato i cd del suo ultimo album “Gioventù bruciata“, elargito sorrisi, posato per i selfie.

Mahmood ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone “Soldi”, scritta con Dario Faini e Charlie Charles, lasciando al secondo posto Ultimo e al terzo Il volo.

La carriera musicale di Mahmood è iniziata nel 2012, con la partecipazione alla sesta edizione di X-Factor, poi nel 2015 ha vinto il concorso Area Sanremo, guadagnandosi l’accesso alla sezione “Nuove Proposte” . Nel 2016, per il concorso canoro della Città dei fiori presentò il brano “Dimentica” arrivando quarto.