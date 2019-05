Mark Caltagirone non esiste. Chi ha commentato Alessandra Amoroso ed altri vip?

Dopo l’intervista di Eliana Michelazzo nel salotto di Barbara D’Urso ha fatto scricchiolare il castello di bugie costruito intorno alla ex stella del Bagalino. Mark Caltagirone non esiste.

La storia del matrimonio con Pamela Prati, annunciato in pompa magna e rimandato per la pressione mediatica, è stato un grande bluff. Chi pensava che nel salotto di canale5 fosse stato scritto l’ultimo atto di una brutta storia dal sapore di truffa si sbagliava. Dagospia, che per primo ha messo la pulce nell’orecchio, ha lanciato l’ultima bomba mediatica. La soubrette di origini sarde avrebbe vuotato il sacco.

Secondo il sito di Roberto D’Agostino, tra le lacrime la bella 60enne avrebbe confessato tutto a Silvia Toffanin: l’imprenditore che le aveva rubato il cuore regalandole anche la gioia di essere mamma di due figli dati in affido (Sebastian e Rebecca) non esiste.

La puntata di Verissimo andrà in onda sabato 25 maggio, ma nel frattempo si moltiplicano gli interrogativi. Oltre alle risposte che sta cercando la Polizia, considerando le ipotesi di reato che stanno venendo a galla ci sono altre domande. Chi si nasconde dietro il profilo Instagram del fantomatico Mark? Chi ha regalato pillole di trash in queste settimane? Come dimenticare il commento al post condiviso da Alessandra Amoroso per ricordare il momento vissuto ad Amici. «Conoscerti è stato bellissimo, sei una bella persona» aveva scritto l’imprenditore lasciando intendere di aver incontrato l’artista dietro le quinte. Un faccia a faccia mai avvenuto ovviamente.

Anche il botta e risposta con il rapper Fedez è diventato virale. Tutto è cominciato quando un fan ha chiesto al marito della Ferragni se avesse un fotografo personale, pronto a immortalare anche i momenti privati. “Mark Caltagirone” aveva risposto Fedez in modo ironico. Ma ecco spuntare il commento del fidanzato-futuro marito di Pamela: “Ciao Federico, qualora avessi bisogno di altri scatti, non esitare a chiamarmi”, aveva replicato.

Ora resta da capire chi si nasconde dietro il profilo che è riuscito nel prati-gate o pratiful come la storia è stata soprannominata sui social a strappare un sorriso. Anche ora che la verità sembra vicina. Nelle storie, infatti, è comparsa la scritta «Eh certo, ora fa comodo dire che non esisto».



Il finale di questo caso di cronaca rosa dai risvolti trash che continua a tenere incollati milioni di spettatori è ancora tutto da scrivere.