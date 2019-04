Un esercito di ragazzini in viale Cavallotti, sono tutti per la youtuber Marta Losito

Il successo all’era del social non conosce età e lo sa bene Marta Losito, la giovane quindicenne diventata famosa per caso. Un successo fulminante che l’ha portata dalla prima foto postata su Instagram nel 2016 a un milione e mezzo di follower. Oggi la celebrity ha incontrato i fan al Mondadori Bookstore di Lecce per presentare il suo libro #Nonostante. E a giudicare dalla folla che ha letteralmente animato Viale Cavallotti il successo sarà garantito. La strada, come la libreria, era piena di giovanissimi, volti che raggiungevano a malapena i 14 anni, accompagnati dai genitori divisi tra chi era entusiasta di condividere l’esperienza con la figlia e chi, un po’ più âgé, era incredulo di fronte a tanto affetto.

E se sul social nato per gli amanti della fotografia, la giovane milanese ha conosciuto il primo successo, le altre maggiori piattaforme le hanno permesso di stabilirsi come star-web, approdando su musical.ly e Youtube, con un totale di 1.5 milioni di seguaci, in costante crescita.

Marta Losito è una ‘muser’ (artisti che fanno video in cui ballano e cantano in playback), esprime il suo talento a tempo di musica sui social, facendo trasparire una personalità che ha conquistato così tanti utenti italiani.

I fan che hanno acquistato il libro presso la Mondadori di Lecce, Brindisi o Mesagne, già acquistabile da 24 ore, hanno la possibilità di avere una copia autografata, grazie al pass di accesso. “Esiste sempre un ‘nonostante’ – dichiara l’influencer – ecco perché ho scelto questo titolo per il mio libro. Non pensate che sia una parola qualsiasi, perché non è così. Grazie ai ‘nonostante’ si cresce. È come dire: ‘Okay, se non ce l’ho fatta, ci riprovo’. Riempite la vostra vita di ‘nonostante’, perché vi serviranno sempre per andare avanti, a non mollare mai e a capire che ce l’avete fatta.”