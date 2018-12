Moda in passerella fa tappa a Tricase, domani il secondo appuntamento

Torna Moda in passerella che si appresta a dare vita al secondo appuntamento. Dopo il grande successo riscosso dalla prima serata, che ha visto oltre 100 spettatori paganti, l’evento fashion che toccherà molte città salentine, si svolgerà nella serata di sabato 15 dicembre, presso il “Movida disco live and music” di Tricase.

La manifestazione si sviluppa su un format collaudato e di successo: lo spettacolo vedrà esibirsi diversi ospiti anche provenienti dal mondo artistico e musicale e nel corso di ogni serata, sarà presente una commissione formata dai migliori professionisti del settore e non.

“L’iniziativa non ha la finalità di mettere in risalto chi è dotato di un certo tipo di bellezza, ma innanzitutto serve a divertirsi e poi, qualora ce ne fosse occasione, può fungere da vetrina”, specifica il patron dell’iniziativa, Luigi Mastria.

Nella serata di domani sarà presente il tenore Simone Ciccarese, che svolge anche il ruolo di membro della commissione e che saprà certamente incantare ancora una volta il pubblico con la sua potentissima voce.

La sfilata prevede diverse tipologie di abbigliamenti: casual, elegante e infine abiti da mare.

Dietro ogni grande evento, però, c’è sempre una grande troupe. Difatti, Luigi Mastria, si avvale della collaborazione in regia di Giuliano Serafino e del bravissimo Dario Migliaccio per quel che concerne la fotografia.

Nello spettacolo di domani ci sarà, altresì, occasione per presentare i capi di un nuovo stilista salentino.

Ci si augura poi che, trovandoci in periodo natalizio, la commissione possa essere ancora più buona aggiungendo premi in più per mettere maggiormente in risalto tutti coloro che partecipano e alla splendida iniziativa.

Cosa dire di più? Non resta altro che attendere con trepidazione questo evento programmato per la giornata di sabato 15 dicembre dalle ore 21:00 presso il “Movida Disco and live Music”.