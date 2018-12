Moda in passerella, in scena il secondo appuntamento. Boom di presenze al “Movida disco live and music”

Non era facile dimostrare che la prima serata non fosse stata soltanto un fuoco di paglia, ma il patron ha dimostrato ancora una volta come il suo format riesca a riempire anche un locale con ben più ampie disponibilità rispetto al centinaio di persone che si è presentato in quel di Sanarica.

L’andamento della serata è sempre lo stesso, sfilata iniziale collettiva (con vestiario casual), presentazione dell’evento e della commissione composta da: Simone Ciccarese (tenore), Massimiliano Spedicato (produttore di videoclip per svariate case produttrici, direttore della fotografia con varie esperienze in Rai e Mediaset e ora responsabile della zona di Brindisi del team nazionale della redazione televisiva LA5 con il metodo P.A.S.S. Performer Arti Sceniche- canto-ballo-recitazione-), Tony Sarcinella (attore), Fabio Vario (attore), Sonia Frisenda (Coordinatrice Hotel Tiziano ed esperta balli carabici), Gregorio Piccinni (Personal Trainer), Mario Del Grande (Attore), Monica Levanto (attore), Antonio Margheriti (Chef), Gianni Lezzi (Collaboratore organizzatore eventi), Luigi Caccavo (Attore).

Euromania Tricase (che hanno donato accessori di moda), Max Fotografica di Massimiliano Spedicato, Black & White (fotografo), Associazione tres en vogue (trucco e parrucco con il fotografo Emiliano), invece, sono stati gli sponsor partner e, in ultimo Luigi Mastria ha voluto ringraziare il suo staff composta da: Giuliano Serafino (regia) e Dario Migliaccio (fotografo) e il proprietario del locale.

Terminati i ringraziamenti l’evento ha preso il via con la sigla e subito dopo, Giuliano Serafino ha presentato il suo inedito. Prima dell’inizio delle sfilate, poi, c’è stato spazio per una cover (“Everything i do” – Bryan Adams) cantata da Marco Caggiula e per Simone Ciccarese che ha ricevuto una standing ovation con “Nessun dorma” (romanza tratta dall’opera “La Turandot” di Giacomo Puccini).

Quando tutto sembrava presagire all’inizio della sfilata, ecco che la serata ha subito un vero e proprio colpo di scena. Luigi Manstria, infatti, ha ricevuto in regalo una splendida macchina da cucire per poter continuare a creare i suoi abiti.

La sfilata ha poi preso il via con l’uscita in abiti eleganti (in ordine femmine, maschile e bambini) nel mentre, sono stati annunciati coloro che avrebbero supportato il patron nella presentazione della serata. I ragazzi scelti sono stati Mascia Mallus e Giuliano Donati.

Terminata la prima sfilata, Donatella Sancesario è stata chiamata sul palco per esibirsi con il brano “Io sono per te l’amore” di Emma. In una brevissima intervista, Donatella, ha rivelato anche che studia da autodidatta sin da bambina. Altro ospite di serata è stato Francesco Antonazzo (tamburellista) che ha sfoggiato la sua bravura con la base di una pizzica.

Prima di passare alla seconda uscita, Giuliano Serafino ha ripreso in mano il microfono per cantare “Vedo nero” di Zucchero e “Sofia” di Alvaro Soler. Dopo è giunta Fatima Hasaj che ha intrattenuto il pubblico presente con un ballo greco.

La seconda uscita, è stata quella con gli abiti creati da Luigi Mastria che ha avuto grandi consensi sia da parte del pubblico che dalla commissione per l’originalità dei prodotti creati.

Nell’ultima pausa, per rimanere in tema natalizio, sono state chiamate Fatima Hasaj e Valentina D’Aversa per ballare vestite da Babbo Natale. In chiusura, Luigi, ha divertito gli ospiti con la sigla di un noto cartone animato. L’ultima uscita è stata quella in abiti da mare con grande gioia della commissione e del pubblico che hanno potuto ammirare i corpi dei ragazzi e delle ragazze.

Prima delle premiazioni, sono stati donati vestiti e accessori a ciascun partecipante all’evento. Infine, è giunto il momento dell’assegnazione dei riconoscimenti.

Alessia Serafiniè stata scelta per degli scatti fotografici per la pubblicità sul volantino online per lo chef Antonio Margheriti; Sabrina ed Emanuele Greco sono stati selezionati per il video pubblicitario di “Ottica Ciurlia” di Taurisano realizzazione “Chimera” di Mastria Luigi agenzia pubblicitaria; Marina D’Aversa è stata premiata da “Black & White” con servizio fotografico; Alessano Andrea Calò e Beatrice Rollo sono stati premiati con degli scatti su volantino online per il personal trainer Gregorio Piccinni; Marisa Taranto, Donatella Sancesario, Piero D’Aiuto, Mascia Mallus, Beatrice Colazzo invece faranno uno shooting fotografico con Dario Migliaccio (indossando abiti di Louis Diamond); Lina Baldassarre (fuori dal contest del patron) ha colpito particolarmente Dario Migliaccio tanto regalarle uno shooting personale; Marilena Greco e Andrea Calò riceveranno una lezione di recitazione presso ”Accademia Eleonora Duse Lecce” con docente l’attore Mario Lucarelli (organizzazione e direzione artistica Tony Sarcinella, premio assegnato ad unanimità da tutti gli attori in commissione insieme a Sonia Frisenda); Mascia Mallus, Beatrice Colazzo, Sabrina Greco, Marilena Greco, Nicla Buccarello, Sarah Spedicato, Daniele Greco e Alessia Serafini saranno parte attiva come comparse nei videoclip musicali realizzati nel corso dell’anno da Max Fotografica di Massimiliano Spedicato; Mascia Mallus, Valentina D’Aversa, Beatrice Rollo, Alessia Serafini, Sabrina Greco, Marilena Greco, Nicla Buccarello, Sarah Spedicato, Giuseppe Vaglio, Marco Caggiula, Emanuele Frisullo, Andrea Calò, Nicolò Ruggeri, Leila Otmani, Alessia Serafini, Piero D’Aiuto, Martina Manco, Luca Bove e Adriana Valentini saranno parte integrante dello spot di “Moda in passerella” realizzato da Massimiliano Spedicato.

Massimiliano Spedicato ha offerto uno shooting per “Salento mi piace” a Nicolò Ruggeri, Giuliano Donati, Giuseppe Vaglio, Leila Otmani e Alessia Serafini.

Luigi Mastria ha premiato Francesco Antonazzo e Nicla Buccarella come collaboratori per la presentazione per la successiva tappa. Sabrina Greco, Anna Golia, Andrea Calò, Nicolò Ruggeri, Marina D’Aversa e Virginia Salsetti presenzieranno ai prossimi eventi di Gianni Lezzi. Mentre gli ospiti saranno Donatella Sancesario e Francesco Antonazzo, rispettivamente cantante e tamburellista. Beatrice Rollo potrà usufruire di uno shooting eseguito da Giovanni Palmisano Virginia Salsetti è stata omaggiata di un’intervista a Leccenews24

Con questa grande abbuffata di premi, vi diamo appuntamento alla prossima tappa di “Moda in passerella”.