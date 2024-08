A Muro Leccese va in scena la quarta edizione di “Mur.. onJazz Festival”

Nella splendida cornice di Piazza del Popolo il 29 e 30 agosto protagonista sarà la musica, jazz e Latin jazz, che con la sua armonia e le sue note, riesce ad arrivare al cuore e alle emozioni dell’ascoltatore. Due serate per promuovere e valorizzare questo genere musicale volute e organizzate da Valentina Grande, cantante e cantautrice, profonda conoscitrice della musica jazz, che cura anche la direzione artistica.

Un festival nato per celebrare una tradizione musicale molto importante nella città messapica, per ricordare ed onorare chi la musica la ama, l‘ha amata ed ha contribuito a diffonderla e farla conoscere come il compianto Antonio Culiersi. Noto farmacista murese da sempre grande appassionato del jazz, nonché amico personale di grandi artisti professionisti di questo genere musicale come Ella Fitzgerald e Ray Charles.

Una festa della musica jazz per omaggiare anche il contemporaneo Giuseppe Chiri, magister di tante generazioni di musicisti, che con passione ha saputo trasmettere ai suoi studenti l‘amore per le note e l‘importanza della conoscenza e dello sviluppo dei propri talenti. Un maestro ed un uomo che ha creduto nella forza e nel valore della musica, nell’importanza di trasmetterla ai giovani e di divulgarla a tutti.

«Sono contenta –dichiara la direttrice artistica ed ideatrice del festival Valentina Grande- di contribuire con Mur…OnJazz a promuovere la musica jazz facendo esibire importanti protagonisti nella nostra città. Muro Leccese gode di una storica tradizione musicale. Negli anni abbiamo avuto importanti cultori della musica nella nostra terra che hanno fatto conoscere al grande pubblico jazzisti e musicisti di altissimo livello, favorendo la conoscenza e la divulgazione della world music. È fondamentale, pertanto, seguire il loro solco continuando a far conoscere la musica a tutti senza disperdere ciò che è stato fatto nel tempo. Un obiettivo che si rafforza anche grazie ad altre realtà parallele e ad altre manifestazioni musicali che nei vari periodi dell’anno si svolgono nella nostra splendida città».

In Piazza del Popolo nelle due serate di Mur…Onjazz i protagonisti si esibiranno su un palco d‘eccezione la tradizionale “cassa armonica”, illuminata dalle caratteristiche luminarie salentine.

Si comincia il 29 agosto alle ore 20:30 con “Stefano Pellegrino & Barbara Errico Jazz Quintet” – special guest Martin Jacobsen sax, Flavia Ostini basso, Max Ingrosso batteria.

Alle ore 21:00 l’atteso momento con la musica del Brasile con la Renato Rocketh Brazil Quartet e la sua “Noite Carioca”. Sul palco insieme a Renato Rocket voce & bass, Valentina Grande voce, Claudio Tuma alla chitarra, Mauro Tre piano e tastiere, Max Ingrosso alla batteria.

“Noite Carioca” del musicista originario del Sud est di Rio de Janeiro e ormai italiano d’adozione, spazia dal Samba, al Funk, alla Black Music, al Soul, al Mediterraneo. Il suo è un Jazz da ascoltare in presa diretta, un Jazz dai canoni Hard Bop. Tutti i sette brani strumentali di “Noite Carioca” sono a ispirati all’Italia e al calore dei sui abitanti, “il mare di Gallipoli” invece è dedicata al Salento e alla sua bellezza melodiosa che il ritmo del mare sa ispirare.

L’esibizione di “Lucilla Vario quartet” aprirà, invece, la serata di Venerdì 30 agosto, trasportando il pubblico presente in un magnifico viaggio nel mondo della musica bossa nova.

Si proseguirà poi alle ore 21:00 con Sara Frassanito jazz quintet che presenterà il suo nuovo album la “Vedova nera”, incantando il pubblico con la sua voce. Sul palco insieme a lei Pietro Rosato sax, Fabio Rogoli piano, Giovanni Facecchia alla batteria, Michele Colaci al contrabasso.