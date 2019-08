Fiocco rosa per Cristel: è nata Cassia. Al Bano e Romina nonni bis

Fiocco rosa nella famiglia allargata di Albano e Romina Power. Dopo aver vissuto, per la prima volta, la gioia di diventare nonni, per la coppia è arrivato il tanto atteso bis. È nata la sorellina di Kay, Cassia, figlia di Cristel e del marito Davor Luksic, il ricco imprenditore cileno-croato che la terzogenita di casa Carrisi aveva sposato nel 2016 in un matrimonio da favola celebrato nella barocca chiesa di San Matteo, a Lecce.

Era attesa per ferragosto come annunciato dalla stessa mamma nel salotto di Mara Venier, a Domenica in, ma la piccola – che sta bene – deve aver avuto voglia di conoscere il mondo, anticipando un po’ i tempi.

La coppia più amata dai nostalgici, non solo in Italia, quindi, è pronta a indossare (ancora) i panni di nonni. Nessuno scoop in diretta, questa volta. A dare la notizia sono state le fanpage del Leone di Cellino San Marco sui social network. Una fonte non ufficiale, ma non per questo meno attendibile.

«Non ci fermeremo qui. Avremo tanti figli», aveva raccontato Cristel durante la sua seconda gravidanza alla rivista Gente.

Al momento, nessuno della famiglia ha divulgato foto ufficiali della bambina e vista l’acclamata riservatezza dei genitori è più che comprensibile anche se, quando si tratta di Al Bano e Romina Power è difficile restare lontani dalle luci dei riflettori. Almeno in questo caso, la coppia ha conquistato le pagine patinate per una bella notizia e non per un fantomatico ritorno di fiamma.

Chissà se l’Ugola di Cellino ora insegnerà a anche a cantare anche a lei.