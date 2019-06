Elodie prova a conquistare l’estate con Marracash, il nuovo singolo è “Margarita”

Mentre “Pensare Male”, il singolo dei The Kolors con Elodie uscito lo scorso 15 marzo continua ancora collezionare successi e visualizzazioni (su Youtube sta per raggiungere il tetto dei 12milioni di click), la cantante romana, ma salentina d’adozione ha deciso di conquistare l’estate con un brano tutto suo che si preannuncia già una hit.

È uscito a mezzanotte, in streaming e in download, «Margarita», pezzo che vanta la collaborazione di Marracash. Alla voce calda dell’artista di Nero Bali (disco di Platino), alla presenza del rapper tra i più amati nel panorama musicale italiano, si aggiunge un’altra chicca a garanzia del successo: il pezzo è stato prodotto da Takagi & Ketra, duo del pop, ormai habituè del gradino più alto delle classifiche. Lo dimostrano “Roma-Bangkok”, “Vorrei ma non posto”, “L’esercito del selfie” e “Amore e capoeira” con Giusy Ferreri e Sean Kingston.

E poi i duetti sembrano portare bene all’artista lanciata da Amici e consacrata dal Festival di Sanremo. Come dimenticare, il brano con Ghemon, “Rambla” o “Nero Bali” con Michele Bravi e Gué Pequeno. Ora Elodie ci riprova a conquistare le vette con il “king del rap”, noto per il suo flow impeccabile.

“Margarita” – in rotazione radiofonica a partire da venerdì 14 giugno – ha tutte le carte in regola per competere con gli altri brani già in corsa per il titolo di tormentone dell’estate 2019. È un cocktail perfetto di raggae e pop, di seduzione e divertimento.

E chissà, potrebbe essere un assaggio del nuovo album della bella cantante, ex capelli rosa. I fan, infatti, stanno chiedendo a gran voce un nuovo lavoro discografico, dopo il disco “Tutta colpa mia”, pubblicato nel 2017. L’auspicano è che siano fondate le voci di corridoio secondo le quali sarebbe in lavorazione.