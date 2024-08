Sangria Gratis Party, 22 anni di divertimento sotto le stelle del Salento

Giunto alla sua ventiduesima edizione, il mitico Sangria Gratis Party torna a far ballare il Salento. Organizzato dall’Associazione Sangria Party e con il patrocinio del Comune di Giurdignano, l’evento si svolgerà lunedì 12 agosto negli incantevoli spazi dello Stardust, sulla strada provinciale Otranto-Giurdignano.

Una serata all’insegna del divertimento, della musica e della convivialità, che da anni ormai caratterizza le estati salentine. L’ingresso è gratuito e tutti sono invitati a partecipare a questa grande festa che vedrà la collaborazione di Amnesia Lounge Bar e Baracca Coffee Bar.

Musica e divertimento per tutte le età

La colonna sonora della serata sarà affidata ai Dj Set di Balla Italia e Dj Lorenzo Colucci, che faranno ballare il pubblico con le hit più amate degli anni ’70, ’80 e ’90, senza dimenticare le sonorità più attuali della dance music.

Un appuntamento imperdibile

Il Sangria Gratis Party è un appuntamento fisso per gli amanti del divertimento e della buona musica, un’occasione per trascorrere una serata indimenticabile in compagnia di amici e conoscenti.