Sanremo 2019: emozioni e lacrime per Alessandra Amoroso, ma il look non convince

Partecipare al Festival di Sanremo come ospite era un “sogno” per Alessandra Amoroso che ha coronato i suoi 10 anni di carriera salendo sul prestigioso palco dell’Ariston. La cantante salentina è riuscita a nascondere l’emozione solo quando ha cantato «Dalla tua parte», il nuovo singolo e duettato con Claudio Baglioni sulle note di ‘Forse tu puoi dirmi’, più nota come «Io che non vivo senza te». Un omaggio a Pino Donaggio.

Quando la musica ha lasciato il posto alle parole, la voce potente e sicura di “Sandrina” è stata spezzata dalle lacrime. “Sono molto emozionata”, altro non è riescita a dire. Ci ha tenuto, comunque, a ringraziare il padrone di casa per l’opportunità: «Sei la prima persona che mi ha dato una mano e che in questi dieci anni mi ha aiutato a capire qualcosa di più della musica» ha concluso, prima di salutare la famiglia. Un pensiero commosso a mamma e papà, mentre stringeva i fiori offerti da Claudio Bisio.

Insomma, nonostante il prestigio indiscusso del Festival, Alessandra Amoroso ha dimostrato di essere sempre la stessa, come uno dei suoi ultimi singoli. L’unica nota dolente è stato il look. Total black e stravaganti e vistose “piume” sulle spalline diventate subito un ‘tormentone’ sui social. Immancabili i confronti celebri: dalla serie-cult Game of Thrones all’avvoltoio del trio comico Aldo Giovanni e Giacomo.