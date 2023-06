Levis: la storia di un’icona del denim 

Se c’è un capo che non può mancare nel guardaroba di ogni appassionato di moda, quello è il jeans. E se c’è un marchio che ha fatto la storia del jeans, quello è Levis. Vi raccontiamo la storia di Levis, il marchio che ha inventato i jeans nel 1873 e che da allora è diventato un simbolo di stile e qualità.

Le origini di un percorso inaugurato nella metà dell’Ottocento

Levis nasce nel 1853 a San Francisco, quando il giovane Levi Strauss, un immigrato tedesco, apre una piccola bottega di articoli tessili. Tra i suoi clienti ci sono i minatori della corsa all’oro, che hanno bisogno di abiti resistenti e pratici per il loro lavoro.

Il fondatore ha l’idea di creare dei pantaloni con una tela robusta chiamata denim, di colore blu indigo. Per rinforzare i punti più soggetti a usura, aggiunge dei rivetti metallici alle tasche e alla cintura. Nascono così i primi jeans, brevettati nel 1873 con il nome di “waist overalls”.

Levi Strauss non si limita però a produrre i jeans, ma li promuove anche tra i suoi potenziali acquirenti. Invia dei campioni gratuiti ai negozianti del West, li fa indossare dai suoi dipendenti e li pubblicizza con dei manifesti e dei volantini. In poco tempo, i jeans diventano popolari tra i lavoratori di varie professioni, come i contadini, i carpentieri, i ferrovieri e i cowboy. I jeans sono apprezzati per la loro comodità, la loro durata e il loro prezzo accessibile.

Nel 1890, Levi Strauss decide di assegnare ai suoi jeans il numero 501, per semplificare il processo di ordinazione e consegna. Il numero 501 diventerà il simbolo del marchio e il nome del modello più famoso e venduto di tutti i tempi. Un modello caratterizzato da una vestibilità ampia e rilassata, da una chiusura con cinque bottoni in rame e da una tasca posteriore con un’impuntura ad arco. È destinato a diventare un’icona del denim e a conquistare generazioni di consumatori in tutto il mondo.

Le innovazioni firmate Levis

Nel corso degli anni, Levis introduce diverse innovazioni nei suoi jeans, per renderli sempre più adatti alle esigenze dei consumatori. Nel 1886, aggiunge l’etichetta in pelle con il logo del marchio, raffigurante due cavalli che tentano di strappare un paio di jeans.

Nel 1890, assegna ai suoi jeans il numero 501, che diventerà il modello più famoso e venduto di tutti i tempi. Nel 1922, inserisce le passanti per la cintura. Nel 1936, applica la linguetta rossa sul retro della tasca destra, per distinguere i suoi jeans da quelli della concorrenza. Nel 1947, lancia il modello 501Z, con una linea più aderente e una zip al posto dei bottoni.

Alcune delle collaborazioni più prestigiose

Levis non è solo un marchio di jeans, ma anche un marchio di cultura. Fin dagli inizi, i suoi jeans sono indossati da personaggi famosi e influenti, che ne fanno un simbolo di ribellione e libertà.

Tra questi ci sono i cowboy del cinema western, i motociclisti delle bande giovanili, i musicisti rock’n’roll e i protagonisti della controcultura degli anni ’60 e ’70. Levis collabora anche con altri marchi e artisti, creando delle edizioni limitate e delle capsule collection. Tra le più recenti ci sono quelle con Nike, Supreme, Off-White e Justin Timberlake.

Levis oggi, un brand in costante evoluzione

Oggi Levis è uno dei marchi più amati e riconosciuti al mondo, con oltre 500 negozi in più di 100 paesi, a cui si aggiungono offerte online Levis che rendono l’esperienza d’acquisto ancora più vantaggiosa. I suoi jeans sono ancora prodotti con la stessa cura e qualità di un tempo, ma con uno sguardo al futuro.

Il brand si impegna infatti per la sostenibilità ambientale e sociale, utilizzando materiali riciclati e organici, riducendo il consumo di acqua ed energia e sostenendo diverse cause umanitarie. Levis continua anche a innovare il suo stile, proponendo nuovi modelli e varianti di colore dei suoi jeans, senza mai perdere la sua identità e la sua autenticità.

Levis è più di un marchio, è una leggenda. E tu, hai già il tuo paio di jeans preferito?