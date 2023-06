Cornetto Battiti Live 2023, stabilite le città e le date della kermesse

Terminato “Road to Battiti”, il tour di avvicinamento all’evento che, tra gli altri, ha visto andare in scena a San Foca i Pinguini Tattici Nucleari, parte il conto alla rovescia per Cornetto Battiti Live, la kermesse canora protagonista dell’estate pugliese e italiana.

Nelle scorse ore, infatti, Radio Norba ha annunciato la città protagoniste della manifestazione che da molti anni riempie le piazze delle principali città della regione e le date.

Saranno cinque le tappe di quest’anno: si parte mercoledì 21 giugno a Bari e, nel capoluogo di regione si replica sabato 24 e domenica 25 giugno, poi, ci si sposterà nel Salento dove, gli artisti si esibiranno venerdì 7 e domenica 9 luglio a Gallipoli.

Ancora non sono stati resi noti i protagonisti, in segno di partecipazione al cordoglio del Gruppo Mediaset e della famiglia per la morte del Presidente Silvio Berlusconi è stato posticipato l’annuncio del cast, che si sarà svelato giovedì prossimo.