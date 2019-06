Alessandra Amoroso al concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci: “complicità, eleganza e passione”

E’ la grande estati degli eventi di musica live quella del 2019. Ed è anche il momento giusto per rendere omaggio e godersi lo show di tanti illustri colleghi. E così, dopo che Emma Marrone si è scatenata durante uno dei sei eventi live a San Siro di Vasco Rossi, ieri è stata la volta di Alessandra Amoroso che ha voluto godersi l’emozionate show di Laura Pausini e Biagio Antonacci.

I due hanno dato il via al tour di coppia “Laura Biagio Stadi 2019” e in tanti non vogliono perdersi l’appuntamento con due mostri sacri della musica italiana. Tra questi anche la salentina Alessandra Amoroso che ieri ha affollato, insieme ad altre 40mila persone, lo stadio “Olimpico” di Roma.

Su Instagram Alessandra ha postato una serie di stories in cui ha portato anche i suoi fan al concerto di Laura e Biagio. Si è scatenata, ha cantato e urlato, fino al ringraziamento finale.

Terminato lo spettacolo, Alessandra Amoroso ha raggiunto il backstage dove ha scattato un selfie insieme alla Pausini ed Antonacci, publicato con questa didascalia:

“Io ho la faccia stupida🤪 (come sempre!)e stupita da quello che vedo! Complicità, armonia, eleganza e passione…tante parole ci sono state e forse ci saranno ma #chissenefrega io canto come ho sempre fatto, sempre desiderato e sperato e questa sera con due grandi artisti e persone e tutto il resto per me…sono solo chiacchiere…!”.

Il tour

Alessandra, e tutti coloro che hanno assistito al concerto, parlano di uno show emozionante. Partito lo scorso 26 giugno proprio dalla Puglia, dallo stadio “San Nicola” di Bari, il tour “Laura Biagio Stadi 2019” i prossimi 4-5 luglio farà tappa a Milano, al Meazza. Seguiranno le tappe a Firenze, Bologna, Torino, Padova, Pescara, Messina, fino alla data conclusiva, il 1 agosto, alla Fiera di Cagliari.