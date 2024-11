“Un Vortice”, uscito il nuovo singolo del salentino De.Stradis

“Un Vortice” è il nuovo singolo di De.Stradis, in uscita Venerdì 29 novembre sulle piattaforme digitali su etichetta Sun Village Records per la distribuzione di The Orchard. Il singolo sarà promosso con un tour live che farà tappa a Roma, Pisa, Torino, Lecce, Taranto, Bologna e Modena, organizzato dall’etichetta Sun Village Records con il sostegno di Puglia Sounds nell’ambito del programma Tour Italia 2024.

Il singolo “Un Vortice” esprime confusione e smarrimento attraverso due momenti musicali opposti. In una società ricca di stimoli e giudizi, ci si sente foglie al vento, ma parte attiva delle stesse dinamiche. Le due sezioni rappresentano da un lato l’ammissione del disorientamento, dall’altro una ribellione contro le forze destabilizzanti della società. Il sound di De.stradis alterna un’aggressività distorta a una purezza essenziale, anticipando il prossimo lavoro.

“Un vortice” è uno di quei brani che nascono senza preavviso: come ogni mattina, ho posato le mani sul pianoforte, e alla prima nota la prima parte del pezzo è scaturita spontaneamente in pochi minuti. In quel momento, ho percepito di avere qualcosa di importante da esprimere. Ho scritto il brano in un periodo di confusione interiore, segnato dall’inizio di un nuovo percorso musicale e da un contesto, sia personale che globale, complesso e disorientante. Ho cercato di riflettere questi sentimenti, soprattutto nella produzione realizzata insieme a Filippo Bubbico, dando al brano una struttura divisa in due parti opposte per sonorità e intenzione”, afferma l’arytista

Vincenzo Destradis, in arte De.Stradis, è un musicista cresciuto tra le spiagge della Puglia e le aule del Conservatorio di Bologna. Il percorso artistico e personale di De.Stradis è intrinsecamente duale, e “Duale” è infatti il titolo del suo primo EP, con cui esordisce nel panorama musicale come solista.

Inizia la sua carriera come frontman dei Mangroovia e continua a guidare i Westfalia, accumulando esperienze di tour in Italia e in Europa e partecipando, con questi ultimi, ai Live di X Factor 2021.

A febbraio 2023 De.Stradis pubblica il primo singolo, “Quadri d’autore”, seguito a maggio da “Darker Bologna”, che riscuote subito interesse nella scena musicale bolognese. A ottobre 2023, sotto la produzione di Filippo Bubbico – polistrumentista e producer con cui collabora da oltre 10 anni – lancia l’EP di debutto, “Duale”, prodotto da Sun Village Records con il supporto di Puglia Sounds Record. I singoli “Ombre” e “Quadri d’autore” vengono trasmessi da B-Side di Alessio Bertallot e messi in rotazione su Radio Capital.

Nel 2024, è tra gli otto vincitori del prestigioso concorso Musicultura con il brano “Quadri d’autore”, ottenendo sia il premio del pubblico sia il riconoscimento per la migliore performance durante le audizioni al Teatro Lauro di Macerata.

La musica di De.Stradis è caratterizzata da contaminazioni sonore, unendo groove e sperimentazione vocale a una parola poetica e intensa che conduce il suo progetto verso una dimensione sempre più cantautoriale.