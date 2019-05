Amministrative 2019. Dopo il commissariamento, Novoli ha un nuovo sindaco: è Marco De Luca

Dopo il commissariamento del comune a seguito dello scioglimento dell’amministrazione di Gianmaria Greco, il Comune di Novoli ha un nuovo sindaco.

A capo della squadra che guiderà il comune del Nord Salento, famoso per la Fòcara, sarà, dunque, Marco De Luca.

Corsa a tre

In questa tornata erano tre i candidati: Giovanni De Luca, Marco De Luca e Roberto Nitto.

Giovanni De Luca, già presidente del consiglio comunale e segretario cittadino di Fratelli d’Italia, si era candidato come capolista di “Progetto sociale per Novoli”, lista mutuata da Fratelli d’Italia e dal Movimento per Novoli che si è presenta senza l’appoggio dei fittiani.

In campo per Forza Italia a Novoli c’era Roberto Nitto, supportato dalla civica “Novoli in comune”. Il giovane avvocato berlusconiano era forte dell’appoggio del consigliere regionale di Direzione Italia Luigi Manca, che aveva scelto di appoggiare Nitto dopo un flirt con Marco De Luca, terzo candidato sindaco per l’area di centrosinistra. Già segretario del PD di Novoli, De Luca era sostenuto dalla lista “Insieme per Novoli“.